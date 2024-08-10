Uçakla İntihar mı Etti? Arjantin’de Uçak Fabrikaya Çarptı

Arjantin’de geçtiğimiz günlerde patlayıcı özelliği bulunan sıvı oksijen fabrikasına küçük bir uçak çarptı. Sadece pilotun bulunduğu uçakta çarpma sonrası pilot hayatını kaybederken, şans eseri büyük patlama olmadan işçiler tahliye edildi. Uçağı kullanan pilotun, kısa süre önce fabrikada çalışan bir kişi olması intihar şüphesini de beraberinde getirdi.