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Uçakla İntihar mı Etti? Arjantin’de Uçak Fabrikaya Çarptı

Uçakla İntihar mı Etti? Arjantin’de Uçak Fabrikaya Çarptı

Arjantin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.08.2024 - 14:58

Arjantin’de geçtiğimiz günlerde patlayıcı özelliği bulunan sıvı oksijen fabrikasına küçük bir uçak çarptı. Sadece pilotun bulunduğu uçakta çarpma sonrası pilot hayatını kaybederken, şans eseri büyük patlama olmadan işçiler tahliye edildi. Uçağı kullanan pilotun, kısa süre önce fabrikada çalışan bir kişi olması intihar şüphesini de beraberinde getirdi.

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Dün Brezilya’da düşen yolcu uçağında 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün Brezilya’da düşen yolcu uçağında 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Bugün ise bir uçak “kazası” haberi de Arjantin’den geldi.

Bugün ise bir uçak “kazası” haberi de Arjantin’den geldi.

“HavaSosyalMedya” isimli hesabın paylaştığı görüntülere göre; Rosario'da yer alan bir sıvı oksijen fabrikasına, henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir şekilde Cessna 152 tipi bir uçak çarptı.

“HavaSosyalMedya” isimli hesabın paylaştığı görüntülere göre; Rosario'da yer alan bir sıvı oksijen fabrikasına, henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir şekilde Cessna 152 tipi bir uçak çarptı.

Uçağın düşme anı 👇

Fabrika çalışanları çıkan yangını kısa sürede söndürdü ve fabrikada bulunanlar tahliye edildi. Uçağın pilotu ise hayatını kaybetti.

Fabrika çalışanları çıkan yangını kısa sürede söndürdü ve fabrikada bulunanlar tahliye edildi. Uçağın pilotu ise hayatını kaybetti.
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Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, hayatını kaybeden pilot kısa süre önce uçağın düştüğü fabrikada çalışıyormuş. Henüz resmi açıklama yapılmasa da uçağın düşmesinin kaza değil intihar olabileceği değerlendiriliyor.

Arjantin basınında yer alan bilgilere göre, hayatını kaybeden pilot kısa süre önce uçağın düştüğü fabrikada çalışıyormuş. Henüz resmi açıklama yapılmasa da uçağın düşmesinin kaza değil intihar olabileceği değerlendiriliyor.

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