Üç Dakikada Giden Üçüncülük

Ne yazık ki futbolcular, üçüncülüğü hiçbir zaman gerçek bir hedef olarak görmedikleri için bu noktaya ulaşmak mümkün olmadı. Fenerbahçe galibiyetinden sonra Alanyaspor ve Rizespor karşısında kaybedilen puanlar, Beşiktaş’ı dördüncülüğe mahkûm etti.

Bodrum FK karşısında sergilenen oyun da ciddiyetten uzaktı. Futbolcuların tek düşüncesi, bir an önce sezonun bitmesi ve tatile çıkmak gibiydi. Skora bakıp aldanmayın: 4-0’lık galibiyet büyük ölçüde Bodrumspor’un özellikle kalecisinin yaptığı bariz hataların eseriydi. Öyle ki, Beşiktaş’a adeta golleri armağan ettiler.

Diğer yanda Kayserispor son ana kadar direndi, mücadeleyi bırakmadı. Özellikle kalecilerini ayrı bir parantezle kutlamak gerekir; mükemmel bir maç çıkardı. Ancak uzatma dakikalarında gelen iki gole engel olamadı.