Üç Dakikada Giden Üçüncülük
Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarına tutunmak ne denli yürek yakıcıysa, bu hedefin başka bir takımın son hafta alacağı sonuca bağlı olması da başlı başına bir ızdıraptı.
Geçtiğimiz hafta sahasında Rizespor’a kaybetmenin faturası bu hafta kesildi.
Lig Sıralamasının Sağladığı Avantajlar
UEFA Avrupa Kupaları Gelir Dağılımı
Bu tablo açıkça gösteriyor ki UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi arasında gelir açısından devasa farklar yok. Örneğin sadece Şampiyonlar Ligi’ne katılmanız bile 18,62 milyon €’luk bir gelir sağlıyor. Avrupa Ligi’nde bu rakam 3,63 milyon €, Konferans Ligi’nde ise 3,17 milyon €.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan PSG, yayın gelirleri ve performans ödülleriyle birlikte toplamda 148,4 milyon € kazandı. Konferans Ligi şampiyonu Chelsea'nin toplam geliri ise sadece 21,99 milyon € oldu. İlginçtir ki Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçı da kaybeden Bratislava, 21,87 milyon € gelirle neredeyse Chelsea kadar kazanç sağladı.
Gerçek Hedef: Her Zaman Şampiyonlar Ligi
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