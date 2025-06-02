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Üç Dakikada Giden Üçüncülük

etiket Üç Dakikada Giden Üçüncülük

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
02.06.2025 - 10:20

Beşiktaş’ın üçüncülük umutlarına tutunmak ne denli yürek yakıcıysa, bu hedefin başka bir takımın son hafta alacağı sonuca bağlı olması da başlı başına bir ızdıraptı.

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Geçtiğimiz hafta sahasında Rizespor’a kaybetmenin faturası bu hafta kesildi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Rizespor’a kaybetmenin faturası bu hafta kesildi.

Ne yazık ki futbolcular, üçüncülüğü hiçbir zaman gerçek bir hedef olarak görmedikleri için bu noktaya ulaşmak mümkün olmadı. Fenerbahçe galibiyetinden sonra Alanyaspor ve Rizespor karşısında kaybedilen puanlar, Beşiktaş’ı dördüncülüğe mahkûm etti.

Bodrum FK karşısında sergilenen oyun da ciddiyetten uzaktı. Futbolcuların tek düşüncesi, bir an önce sezonun bitmesi ve tatile çıkmak gibiydi. Skora bakıp aldanmayın: 4-0’lık galibiyet büyük ölçüde Bodrumspor’un özellikle kalecisinin yaptığı bariz hataların eseriydi. Öyle ki, Beşiktaş’a adeta golleri armağan ettiler.

Diğer yanda Kayserispor son ana kadar direndi, mücadeleyi bırakmadı. Özellikle kalecilerini ayrı bir parantezle kutlamak gerekir; mükemmel bir maç çıkardı. Ancak uzatma dakikalarında gelen iki gole engel olamadı.

Lig Sıralamasının Sağladığı Avantajlar

Lig Sıralamasının Sağladığı Avantajlar

Birçok köşe yazarı ve yorumcu, ligde üçüncü olmanın dördüncü olmaktan en büyük farkının, UEFA Konferans Ligi eleme turlarının daha erken başlaması olduğunu vurguluyor. Bana göre bu, abartıldığı kadar büyük bir dezavantaj değil. En fazla 20-25 gün daha erken kampa girmek zorunda kalacaklar. Bunu da artık futbolcular düşünsün.

Erken kampa girmenin tek handikabı, formu erken yakalayan takımların, sezon içinde daha erken formdan düşme riskidir. Her takımın form çizgisi doğal olarak inişli çıkışlıdır. Önemli olan, teknik direktörün bu düşüş dönemini en az hasarla geçirmesini sağlayabilmesidir. Bu başarıldığında, rakiplerin gerilemeye başladığı dönemlerde fark hızla kapanabilir.

Asıl belirleyici fark ise katıldığınız Avrupa kupasının kulübe sağladığı gelir düzeyidir. Aşağıdaki tablo, UEFA'nın üç büyük turnuvasındaki temel gelir kalemlerini özetlemektedir:

UEFA Avrupa Kupaları Gelir Dağılımı

UEFA Avrupa Kupaları Gelir Dağılımı

Bu tablo açıkça gösteriyor ki UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi arasında gelir açısından devasa farklar yok. Örneğin sadece Şampiyonlar Ligi’ne katılmanız bile 18,62 milyon €’luk bir gelir sağlıyor. Avrupa Ligi’nde bu rakam 3,63 milyon €, Konferans Ligi’nde ise 3,17 milyon €.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan PSG, yayın gelirleri ve performans ödülleriyle birlikte toplamda 148,4 milyon kazandı. Konferans Ligi şampiyonu Chelsea'nin toplam geliri ise sadece 21,99 milyon € oldu. İlginçtir ki Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçı da kaybeden Bratislava, 21,87 milyon € gelirle neredeyse Chelsea kadar kazanç sağladı.

Gerçek Hedef: Her Zaman Şampiyonlar Ligi

Gerçek Hedef: Her Zaman Şampiyonlar Ligi

Görüldüğü gibi, UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi arasındaki fark sınırlıyken, asıl büyük fark Şampiyonlar Ligi’ndedir. Bu nedenle Beşiktaş’ın ve oyuncularının birincil hedefi her zaman bu lige katılmak olmalıdır.

Elbette bu hedefin oyuncular için de bir anlam ifade etmesi gerekir. Bu da ancak futbolcu sözleşmelerinin prim esaslı olarak yapılandırılmasıyla sağlanabilir. Kontratında gelirini garanti altına almış bir futbolcu için şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi’ne katılım o kadar da anlam taşımayabilir. Onun bakacağı yer garanti maaşı olur.

Oysa büyük kulüpler, futbolcu ücretlerini başarıya endeksler. Kazan-kazan anlayışı üzerine kurulu bu model, sahada gerçek mücadeleyi teşvik eder. Beşiktaş da önümüzdeki sezon yapacağı sözleşmeleri bu esaslara göre tasarlamalıdır. Ancak bu şekilde, futbolcular başarıdan elde edecekleri primleri düşünerek sahada gerçek anlamda savaşırlar.

Aksi hâlde, üçüncülük mü olmuş, dördüncülük mü olmuş, umurlarında bile olmaz. Tıpkı bugün olduğu gibi…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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