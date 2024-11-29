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Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor, İlk Kandil Ne Zaman? 2025 Üç Aylar Takvimi

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor, İlk Kandil Ne Zaman? 2025 Üç Aylar Takvimi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 18:59

İslam aleminin yolunu gözlediği mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla 2025 üç aylar tarihi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde bulunduran üç aylar, Müslümanlar tarafından ibadetlerle idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 dini günler takvimini yayımladı. 2025 yılı dini takvimine göre Recep ayı Ocak ayında idrak edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlıyor?

İşte 2025 Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimini yayınladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimini yayınladı.

Tüm İslam alemi, 2025 yılındaki üç aylar için geri sayıma başladı. Recep ayıyla başlayacak olan mübarek üç aylarda oruçlar tutulacak, namazlar kılınacak ibadetler yerine getirilecek. Üç aylarda idrak edilen kandiller de İslam alemince en kutsal günler olarak kabul ediliyor.

Üç Aylar Ne Zaman 2025?

Üç Aylar Ne Zaman 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimine göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

1 Ocak'ta başlayan Recep ayıyla İslam alemi mübarek üç aylara giriş yapacak. Üç aylar, Ramazan Bayramı'nın ardından sonra erecek.

İlk Kandil Ne Zaman?

İlk Kandil Ne Zaman?

Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili bu sene 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Müslümanlar bu günün sevaplarından faydalanmak için ibadetlerini artıracak.

2025 Üç Aylar Takvimi

2025 Üç Aylar Takvimi

  • Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba 

  • Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe 

  • Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar 

  • Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

  • Ramazan: 1 Mart 2025 Cumartesi 

  • Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

  • Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

  • Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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