Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor, İlk Kandil Ne Zaman? 2025 Üç Aylar Takvimi
Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor, İlk Kandil Ne Zaman? 2025 Üç Aylar Takvimi
İslam aleminin yolunu gözlediği mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla 2025 üç aylar tarihi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde bulunduran üç aylar, Müslümanlar tarafından ibadetlerle idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 dini günler takvimini yayımladı. 2025 yılı dini takvimine göre Recep ayı Ocak ayında idrak edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlıyor?
İşte 2025 Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini takvimini yayınladı.
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Üç Aylar Ne Zaman 2025?
İlk Kandil Ne Zaman?
2025 Üç Aylar Takvimi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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