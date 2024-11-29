Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor, İlk Kandil Ne Zaman? 2025 Üç Aylar Takvimi

İslam aleminin yolunu gözlediği mübarek üç aylar için geri sayım başladı. 2024 yılının sonunun yaklaşmasıyla 2025 üç aylar tarihi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde bulunduran üç aylar, Müslümanlar tarafından ibadetlerle idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 dini günler takvimini yayımladı. 2025 yılı dini takvimine göre Recep ayı Ocak ayında idrak edilecek. Peki üç aylar ne zaman başlıyor?

İşte 2025 Recep, Şaban ve Ramazan tarihleri...