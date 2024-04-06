Ubisoft'un Geliştirdiği Star Wars Outlaws'un Hikâye Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak!
Ubisoft'un Geliştirdiği Star Wars Outlaws'un Hikâye Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak!
Ubisoft tarafından geliştirilen ve merakla beklenen Star Wars: Outlaws, bu haftaiçi yeni bir fragmanla gelecek.
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Oyunun hikâye fragmanı, 9 Nisan tarihinde yayınlanacak.
Bu fragman ile birlikte çıkış tarihi açıklanabilir.
Star Wars Outlaws nasıl bir oyun olacak?
Ubisoft, bir sonraki sunum tarihini de açıkladı.
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