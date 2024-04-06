Ubisoft'un Geliştirdiği Star Wars Outlaws'un Hikâye Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak!

Ubisoft'un diğer oyunlarından da aşina olduğumuz üzere bu yapım açık dünya olacak. Hikâye kısmı ise İmparatorun Dönüşü ve Jedi'ın Dönüşü filmleri arasında geçecek. Bunların yanında bu yapım tek bir gezegene bağlı kalmayacak. Farklı gezegenleri bünyesinde barındıracak yapım, uzay gemisi sürme ve uzay savaşları gibi ögeler de içerecek.