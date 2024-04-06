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Ubisoft'un Geliştirdiği Star Wars Outlaws'un Hikâye Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak!

Ubisoft'un Geliştirdiği Star Wars Outlaws'un Hikâye Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 10:01

Ubisoft tarafından geliştirilen ve merakla beklenen Star Wars: Outlaws, bu haftaiçi yeni bir fragmanla gelecek.

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Oyunun hikâye fragmanı, 9 Nisan tarihinde yayınlanacak.

Oyunun hikâye fragmanı, 9 Nisan tarihinde yayınlanacak.
twitter.com

Ubisoft'un yaptığı resmî açıklamaya göre Star Wars Outlaws'un hikâye fragmanı 9 Nisan tarihinde yayınlanacak. Fragman, Türkiye saati ile akşam 19.00'da yayında olacak.

Bu fragman ile birlikte çıkış tarihi açıklanabilir.

Bu fragman ile birlikte çıkış tarihi açıklanabilir.

Bilindiği üzere, Ubisoft yeni Star Wars oyununu bu yıl içerisinde çıkartmayı hedefliyor. Henüz net bir çıkış tarihi paylaşmayan geliştirici ekip, bu fragman ile birlikte bir çıkış tarihi verebilir.

Star Wars Outlaws nasıl bir oyun olacak?

Star Wars Outlaws nasıl bir oyun olacak?

Ubisoft'un diğer oyunlarından da aşina olduğumuz üzere bu yapım açık dünya olacak. Hikâye kısmı ise İmparatorun Dönüşü ve Jedi'ın Dönüşü filmleri arasında geçecek. Bunların yanında bu yapım tek bir gezegene bağlı kalmayacak. Farklı gezegenleri bünyesinde barındıracak yapım, uzay gemisi sürme ve uzay savaşları gibi ögeler de içerecek.

Ubisoft, bir sonraki sunum tarihini de açıkladı.

Ubisoft, bir sonraki sunum tarihini de açıkladı.

Ubisoft Forward, Haziran ayında geri dönüyor. Stüdyonun gelecek projeleri hakkında birçok bilgi edineceğimiz bu sunum canlı olarak aktarılacak. Ubisoft Forward, 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

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