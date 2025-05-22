Twitter (X) Çöktü mü? 22 Mayıs Perşembe Twitter Erişim Problemi
Sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. X kullanıcıları da 22 Mayısta bu sorunla karşılaştı. Paylaşımlar görünmedi, ana sayfa yenilenmedi ve bazı cihazlarda uygulama açılmadı. Kullanıcılar durumu sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı. Peki Twitter (X) çöktü mü?
İşte detaylar...
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X (Twitter) Çöktü mü?
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Twitter (X) Neden Çöktü, Ne Zaman Düzelecek?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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