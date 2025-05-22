Twitter (X) Çöktü mü? 22 Mayıs Perşembe Twitter Erişim Problemi

X uygulamasında yaşanan soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir şekilde X uygulamasına yönelik bir siber saldırı sonrası erişim yavaşlamıştı. 22 Mayıs'taki aksaklıkta da benzer bir durum olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.