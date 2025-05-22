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Twitter (X) Çöktü mü? 22 Mayıs Perşembe Twitter Erişim Problemi

Twitter (X) Çöktü mü? 22 Mayıs Perşembe Twitter Erişim Problemi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2025 - 21:38

Sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim sorunları yaşanabiliyor. X kullanıcıları da 22 Mayısta bu sorunla karşılaştı. Paylaşımlar görünmedi, ana sayfa yenilenmedi ve bazı cihazlarda uygulama açılmadı. Kullanıcılar durumu sosyal medya üzerinden gündeme taşıdı. Peki Twitter (X) çöktü mü?

İşte detaylar...

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X (Twitter) Çöktü mü?

X (Twitter) Çöktü mü?

22 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.00 sularında X (eski adıyla Twitter) uygulamasında erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında ana sayfanın yenilenmediğini ve yeni gönderilerin yüklenmediğini belirtti. Ayrıca bazı mobil cihazlarda X’e hiç erişilemediği görüldü. Uygulamanın genel olarak yavaşladığı ve zaman zaman durduğu da aktarıldı.

Twitter (X) Neden Çöktü, Ne Zaman Düzelecek?

Twitter (X) Neden Çöktü, Ne Zaman Düzelecek?

X uygulamasında yaşanan soruna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz aylarda da benzer bir şekilde X uygulamasına yönelik bir siber saldırı sonrası erişim yavaşlamıştı. 22 Mayıs'taki aksaklıkta da benzer bir durum olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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