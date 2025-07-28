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Twitter Kullanıcıları Başlarına Gelen Paranormal Olayları Paylaştı

Twitter Kullanıcıları Başlarına Gelen Paranormal Olayları Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 17:24

Bir X kullanıcısı takipçilerine başlarına gelen en paranormal olayları sordu. Tabii burası X olduğu için komik ve abartılı yanıtlar geldi. Bu tip yorumların dışında ciddi iddialar da vardı. O post günün en konuşulanlarından oldu.

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İlk paylaşım şöyleydi...

İlk paylaşım şöyleydi...
twitter.com

İronik tepkiler de vardı.

İronik tepkiler de vardı.
twitter.com

Ancak yanıtlar genelde böyle;

Ancak yanıtlar genelde böyle;
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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