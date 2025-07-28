Twitter Kullanıcıları Başlarına Gelen Paranormal Olayları Paylaştı
Bir X kullanıcısı takipçilerine başlarına gelen en paranormal olayları sordu. Tabii burası X olduğu için komik ve abartılı yanıtlar geldi. Bu tip yorumların dışında ciddi iddialar da vardı. O post günün en konuşulanlarından oldu.
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İlk paylaşım şöyleydi...
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İronik tepkiler de vardı.
Ancak yanıtlar genelde böyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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