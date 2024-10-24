TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Savunma Sanayinde Çalışan Bir Mühendisin Yorumu
TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Savunma Sanayinde Çalışan Bir Mühendisin Yorumu
Ankara'da bulunan TUSAŞ'a dün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. TUSAŞ, 1973 yılında Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azalatmak amacıyla kuruldu, bünyesinde ise yüzlerce başarılı genç mühendisi barındırıyor.
Düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit düşmesi, 22 kişinin yaralanmasına ise Savunma Sanayinde çalıştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, tepkisiz kalmadı.
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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.
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Milyonlar, terör saldırısını lanetlerken Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde en önemli noktalarından birine düzenlene bu saldırı, pek çok soruyu da akıllara getirdi.
"Gündem hakkında bir iki kelam etmek isterim..."
Mühendis olduğunu söyleyen kullanıcı, öncelikle çalışma koşullarını anlattı.
"Meslektaşlarımın birçoğu daha okurken savunma sanayi şirketlerinden iş teklifi alarak işlerine girdiler."
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"Birçoğumuz vatan sevgisinden dolayı ülkesini bırakıp gidemiyor" diyen kullanıcı, gitmeyi tercih edenlerin de birçok sebebi olduğunun altını çiziyor: Malum.
"Tusaş’taki arkadaşlarımla konuştum. Birçoğu daha hırslı çalışmak isterken bir çoğu da can güvenliği olmadığı için artık işe nasıl gideceğini düşünüyor. "
Genç mühendis ayrıca meslektaşlarının durumunu öğrenmek için VPN açmak zorunda kaldığını, bu sektörü bırakıp yurt dışına giden meslektaşlarının ise buna ihtiyaç duymadığı için arkadaşları hakkında bilgileri onlardan aldığını belirtiyor.
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