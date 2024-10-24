TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Savunma Sanayinde Çalışan Bir Mühendisin Yorumu

'Onlara bir şey de diyemiyorum.' diyerek sözlerine devam eden mühendis, 'Bugünkü olaydan sonra insan düşünüyor acaba yurt dışına gitmemekle hata mı ettim diye. Sen vatanı korumak için fikirlerini kullanırken, seni koruması gerekenler mermilerini kullan(a)mıyor. Onlara mecliste söz hakkı tanımaya çalışıyorlar.' sözlerini ekliyor.