Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Savunma Sanayinde Çalışan Bir Mühendisin Yorumu

TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Savunma Sanayinde Çalışan Bir Mühendisin Yorumu

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 13:06

Ankara'da bulunan TUSAŞ'a dün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. TUSAŞ, 1973 yılında Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azalatmak amacıyla kuruldu, bünyesinde ise yüzlerce başarılı genç mühendisi barındırıyor.

Düzenlenen terör saldırısında 5 kişinin şehit düşmesi, 22 kişinin yaralanmasına ise Savunma Sanayinde çalıştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı, tepkisiz kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara yerleşkesine terör saldırısı düzenlendi.

Patlamanın ardından silah sesleri duyuldu, terör saldırısında 5 kişinin şehit düştüğü, 22 kişinin de yaralandığı açıklandı. Şehit düşenlerin arasında genç mühendisler olduğu ortaya çıktı.

Milyonlar, terör saldırısını lanetlerken Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde en önemli noktalarından birine düzenlene bu saldırı, pek çok soruyu da akıllara getirdi.

Milyonlar, terör saldırısını lanetlerken Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde en önemli noktalarından birine düzenlene bu saldırı, pek çok soruyu da akıllara getirdi.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam ederken, Savunma Sanayinde çalıştığını söyleyen bir kullanıcı, duruma sessiz kalmadı.

"Gündem hakkında bir iki kelam etmek isterim..."

"Gündem hakkında bir iki kelam etmek isterim..."
twitter.com

Mühendis olduğunu söyleyen kullanıcı, öncelikle çalışma koşullarını anlattı.

Mühendis olduğunu söyleyen kullanıcı, öncelikle çalışma koşullarını anlattı.

Sabah 6da uyanıp akşam 21de anca evime girebiliyorum. Birçoğumuz ülkemiz için bu çalışma şartları altında çalışıyor. Cumartesi-Pazar bile çalıştığımız günler oluyor. Telefon kullanımı olmadığında dışarı ile bağlantımız olmadan çalışıyoruz.

"Meslektaşlarımın birçoğu daha okurken savunma sanayi şirketlerinden iş teklifi alarak işlerine girdiler."

"Meslektaşlarımın birçoğu daha okurken savunma sanayi şirketlerinden iş teklifi alarak işlerine girdiler."

Meslektaşlarının henüz okurken savunma şirketlerinden teklif aldığını belirten kullanıcı, 'Ar-Ge ve Ür-Ge konusunda bir mühendis açısından savunma sanayi müthiş bir fırsat.' diyerek aynı zamanda yurt dışı olanaklarının da olduğunu belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Birçoğumuz vatan sevgisinden dolayı ülkesini bırakıp gidemiyor" diyen kullanıcı, gitmeyi tercih edenlerin de birçok sebebi olduğunun altını çiziyor: Malum.

"Birçoğumuz vatan sevgisinden dolayı ülkesini bırakıp gidemiyor" diyen kullanıcı, gitmeyi tercih edenlerin de birçok sebebi olduğunun altını çiziyor: Malum.

'Onlara bir şey de diyemiyorum.' diyerek sözlerine devam eden mühendis, 'Bugünkü olaydan sonra insan düşünüyor acaba yurt dışına gitmemekle hata mı ettim diye. Sen vatanı korumak için fikirlerini kullanırken, seni koruması gerekenler mermilerini kullan(a)mıyor. Onlara mecliste söz hakkı tanımaya çalışıyorlar.' sözlerini ekliyor.

"Tusaş’taki arkadaşlarımla konuştum. Birçoğu daha hırslı çalışmak isterken bir çoğu da can güvenliği olmadığı için artık işe nasıl gideceğini düşünüyor. "

"Tusaş’taki arkadaşlarımla konuştum. Birçoğu daha hırslı çalışmak isterken bir çoğu da can güvenliği olmadığı için artık işe nasıl gideceğini düşünüyor. "

"Bugün tüm savunma sanayi şirketlerine onlarca polis arabası gönderildi. Böyle bir olay olmadan önce bu önlemlerin alınması gerekir."

Genç mühendis ayrıca meslektaşlarının durumunu öğrenmek için VPN açmak zorunda kaldığını, bu sektörü bırakıp yurt dışına giden meslektaşlarının ise buna ihtiyaç duymadığı için arkadaşları hakkında bilgileri onlardan aldığını belirtiyor.

Genç mühendis ayrıca meslektaşlarının durumunu öğrenmek için VPN açmak zorunda kaldığını, bu sektörü bırakıp yurt dışına giden meslektaşlarının ise buna ihtiyaç duymadığı için arkadaşları hakkında bilgileri onlardan aldığını belirtiyor.

Kötü yönetilen bir süreç ile karşı karşıya bırakıldık. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz gerekli önlemleri alırlar. Vefat eden meslektaşlarım için Allah rahmet eylesin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın