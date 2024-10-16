Türklerin En Sevdiği 10 Robot

Geleneksel süpürgelerin aksine Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, temizlenmesi zor zeminleri tek seferde hem süpürür hem de paspaslar. Yıkanabilir mop bezi, ultra ince liflerden yapılmış, bu da zeminleri nazik ve etkili bir şekilde temizlemesini sağlıyor. Barındırdığı LiDAR lazer sensörü ile temizlenmesi gereken yerlerin bir haritasını çıkarır kirli hiçbir yer kalmaz. Sensörü o kadar akıllı ki mobilya, terlik ve oyuncak gibi nesneleri gördüğü an yolunu değiştirir. Uzaktan kontrol yeteneği ile yerinizden kalkmadan evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz!