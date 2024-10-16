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Türklerin En Sevdiği 10 Robot

etiket Türklerin En Sevdiği 10 Robot

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 12:16

Türkler olarak evimizde işlerimizi kolaylaştıran robotları çok seviyoruz. Gerek temizlik olsun gerek yemek yapabilmek için pek çok farklı robotu evimizde keyifle kullanıyoruz. Peki neymiş bu robotlar?

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1. Şipşak tarifler için: Blender.

1. Şipşak tarifler için: Blender.

Meyve püresi, çorba, krema ve daha pek çok tarif için elimizin altında her zaman blender bulundururuz. Çünkü kullanması epey bir pratik. Zaman kazandırmasının yanında farklı yemek tarifleri de deneyebiliyoruz.

2. Çıtır ekmekler yapılır: Ekmek kızartma makinesi.

2. Çıtır ekmekler yapılır: Ekmek kızartma makinesi.

Bakınca bile iştahı açılanlar el kaldırsın! 🙋‍♂️ Ekmek kızartma makinesi, çıtır çıtır ekmekler için her zaman kullanmak istediğimiz ve zor vazgeçeceğimiz robotlardan biri.

3. Çırptım çırptım, karıştırdım: Mikser.

3. Çırptım çırptım, karıştırdım: Mikser.

Biraz iştahımız açıldı sanki, ne dersiniz? 😅 Ne yapalım, biz Türkler olarak bu robotlardan vazgeçemiyoruz. Hayatımızı kolaylaştırıp zaman kazandırıyorlar ve epey de pratikler.

4. Camlar parıl parıl parlasınlar diye: Cam silme robotu.

4. Camlar parıl parıl parlasınlar diye: Cam silme robotu.

Cam silmeyi pek çoğumuz sevmiyor diye tahmin ediyoruz. Hele ki boyumuzu aşan ve çok yükseklerde olan camları temizlemek biraz tedirgin edebiliyor bizi. Cam silme robotu, bu konuda imdadımıza yetişiyor diyebiliriz.

5. Sağlığınıza iyi gelir: Katı meyve sıkacağı.

5. Sağlığınıza iyi gelir: Katı meyve sıkacağı.

Tam mevsiminde toplanılan meyvelerin suyuna kim hayır diyebilir ki? Üstelik içinde hiç katkı maddesi ve koruyucu olmadan içilen meyve suları, sağlığımız için oldukça önemli. Sadece meyve değil, sebze de sıkabilirsiniz.

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6. Hijyenik bir temizlik sağlar: Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

6. Hijyenik bir temizlik sağlar: Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

Geleneksel süpürgelerin aksine Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, temizlenmesi zor zeminleri tek seferde hem süpürür hem de paspaslar. Yıkanabilir mop bezi, ultra ince liflerden yapılmış, bu da zeminleri nazik ve etkili bir şekilde temizlemesini sağlıyor. Barındırdığı LiDAR lazer sensörü ile temizlenmesi gereken yerlerin bir haritasını çıkarır kirli hiçbir yer kalmaz. Sensörü o kadar akıllı ki mobilya, terlik ve oyuncak gibi nesneleri gördüğü an yolunu değiştirir. Uzaktan kontrol yeteneği ile yerinizden kalkmadan evinizi pırıl pırıl yapabilirsiniz!

7. Kendi evinin baristası olanlara: Kahve makinesi.

7. Kendi evinin baristası olanlara: Kahve makinesi.

Hazır havalar da serinlemişken kendi evinde içtiğin kahvenin tadı bir başka oluyor. Biz Türkler, sohbetlerimizi, ziyaretlerimizi ve davetlerimizi kahvesiz asla geçirmeyen insanlarız. Bu yüzden kahve makineleri olmazsa olmazımızdır.

8. Kahve demişken: Türk kahvesi makinesi.

8. Kahve demişken: Türk kahvesi makinesi.

Ziyaretlerimizi kahvesiz geçirmeyiz demiştik ama Türk kahvesini es geçmek bize yakışmazdı. Şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi fena olmazdı, değil mi?

9. Derin bir nefes aldırır: Hava temizleyici.

9. Derin bir nefes aldırır: Hava temizleyici.

Hava kirliliğinden şikayetçi olanlar ve temiz hava alabilmek için konforundan ödün vermek istemeyenler olarak bizler, hava temizleyici robotlardan sonuna kadar faydalanıyoruz. Temiz bir havayı solumak, hepimizin hakkı.

10. Güvenlik her zaman önemlidir: Akıllı kapı kilitleri.

10. Güvenlik her zaman önemlidir: Akıllı kapı kilitleri.

Kendimizin ve sevdiklerimizin güvenliği için tercih ettiğimiz ve aslında hep tercih etmemiz gereken akıllı kilitler, güvenlik açısından rahat nefes almamızı sağlıyor. Akıllı kilitler sayesinde uzaktan kontrol, ebeveyn kilidi ve daha pek çok güvenlik önlemini akıllı bir şekilde alabililiyoruz.

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