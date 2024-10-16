Türklerin En Sevdiği 10 Robot
Türklerin En Sevdiği 10 Robot
Türkler olarak evimizde işlerimizi kolaylaştıran robotları çok seviyoruz. Gerek temizlik olsun gerek yemek yapabilmek için pek çok farklı robotu evimizde keyifle kullanıyoruz. Peki neymiş bu robotlar?
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1. Şipşak tarifler için: Blender.
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2. Çıtır ekmekler yapılır: Ekmek kızartma makinesi.
3. Çırptım çırptım, karıştırdım: Mikser.
4. Camlar parıl parıl parlasınlar diye: Cam silme robotu.
5. Sağlığınıza iyi gelir: Katı meyve sıkacağı.
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