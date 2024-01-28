Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi IV “Pınar Tınç Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”

Pınar Tınç,, Özgürlüğün düşleri, 150x105 cm, Kağıt üzerine çini mürekkebi, 2020.

Neyi? Mesela koca bir dünya o küçücük ada haline gelir böyle yolculuklarda. Bütün Okyanus ülkelerinin renkleri, kokuları, peyzajları bu minik kara parçasında birleşiverirler mesela. Nesneler, olgular, insanlar, diğerleri, kültürler, renkler, çizgiler… Bozcaada’dan Bursa ve İstanbul’a, oradan da Hint Okyanusu’na uzanan yolculuklar. Gitmeler, gelmeler, birleşmeler, ayrılmalar. Afrikalı kadın tipleri, Mayot, Madagaskar, Komorlar, Avrupalı Fransızlardan sarı saçlı mavi gözlü melezlere, siyahi ama Çinli eksantrik insan tipleri… Her şey bir yolculuğun parçası. Bu yolculuklar rengarenk bir dünya yaratır mı dersiniz? Sanat nasıl yol alır böyle yolculuklarda.

Sanatçının kendisinin “bir ilham laboratuvarı” olarak ifade edildiği La Réunion Adasında sahiller, kireç beyazı dinginlikler, deniz kenarında sıcak, küçük şehirler, sinema ve kafeler, restoranlar, müzeler arasından ada içlerine girdikçe gördüğünüz vahşi doğa örtüsü, egzotik bitkiler, rengarenk çiçekler, kokular, minik köyler, tatlı ve sıcakkanlı insanlar bir ruh sarmalı yaratıyor. Pınar Tınç resminde ise gökkuşağı gibi figürler.