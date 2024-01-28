Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi IV “Pınar Tınç Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”
Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi IV “Pınar Tınç Resimlerinin 10 Özgün Özelliği”
Renkler, mitler, dokular ve adalar arasında bir kaşif: Pınar Tınç
Sanatta mistik modernite akımının en başarılı isimlerinden Pınar Tınç’ın izleyicisiyle buluşacağı yeni koleksiyonu Maji Art Nişantaşı’da 3 Şubat 2024’te başlıyor, 28 Şubat’a dek devam ediyor. Je t'aime adlı sergide ressamın çoğu ilk kez görücüye çıkacak resimleri bulunuyor. Egzotik adaların tutkusu, cıvıl cıvıl renkler, ressamın kullandığı çini mürekkebinin zarafeti ve kompozisyon/düzenleme eşsizliğiyle Pınar Tınç resimleri evrensel/özgünlüğe sahip ve onun resmini anlamak resimlerin kendisi kadar renkli bir dünya. Şimdi ressamın profilini on maddede çıkarmaya çalışacağız, bakalım.
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Pınar Tınç’a bakınca hissediyorum.
Sözünü ettiğimiz her unsur, Tınç resminden ilham olarak akıyor.
Şimdi bu sözünü ettiğim profil yazısında Türk resminin önemli figürlerinden Pınar Tınç’ın niçin özgün olduğunu anlatan, bir ressamın profilini ortaya çıkaran, kendine has 10 özelliğini sıralayacağız.
4. Pınar Tınç çünkü avangart bir sanatçı.
6. Pınar Tınç çünkü evrensel bir sanatçıdır.
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8. Pınar Tınç eserleri çünkü özel bir mistisizm taşır.
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