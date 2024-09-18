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Türkiye'nin Ortalama Yaşam Süresi Belli Oldu

Türkiye'nin Ortalama Yaşam Süresi Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.09.2024 - 12:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yıllarına ait özel hayat tablosunu yayımladı. Tabloda ilk kez 'doğuşta beklenen yaşam süresi' bilgisi de yer aldı. TÜİK'in verilerinde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı görülürken yaşam süresinin en uzun olduğu il de belli oldu.

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TÜİK verilerine göre 2021-2023 döneminde Türkiye genelinde beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu.

TÜİK verilerine göre 2021-2023 döneminde Türkiye genelinde beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu.

TÜİK'in yayımladığı 2021-2023 yıllarına ilişkin hayat tabloları verilerinde ilgi çekici detaylar ortaya çıktı. Tabloda ilk kez 'doğuşta beklenen yaşam süresi' ve 'eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi' bilgisi de yer aldı.

Doğuşta beklenen yaşam süresinde düşüş görüldü.

Doğuşta beklenen yaşam süresinde düşüş görüldü.

2020-2022 döneminde 77,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 77,3 yıla düştü.

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı belirlendi.

Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı belirlendi.

2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl oldu.

Kadınlarda ise 80,3 olan ortalama yaş, 80 oldu. 

Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl oldu.

En uzun yaşam süresine sahip il Tunceli, en kısa yaşam süresine sahip il Kilis oldu.

En uzun yaşam süresine sahip il Tunceli, en kısa yaşam süresine sahip il Kilis oldu.

Yaşam süresinin en kısa olduğu il 73,2 yıl ile erkeklerde Kilis oldu. Kadınlarda ise 78,7 yılla Gaziantep oldu.

İstanbul'da yaşam süresi ise 78,6 yıl ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.

Eğitim yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı da ortaya çıktı.

Eğitim yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı da ortaya çıktı.

Her yaştaki beklenen yaşam süresi incelendiğinde, düşük eğitime sahip kişilerde yaşam süresinin daha az olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan artan eğitim düzeyiyle birlikte, yaşam süresinin de arttığı tespit edildi.

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