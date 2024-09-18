Türkiye'nin Ortalama Yaşam Süresi Belli Oldu
Türkiye'nin Ortalama Yaşam Süresi Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021-2023 yıllarına ait özel hayat tablosunu yayımladı. Tabloda ilk kez 'doğuşta beklenen yaşam süresi' bilgisi de yer aldı. TÜİK'in verilerinde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı görülürken yaşam süresinin en uzun olduğu il de belli oldu.
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TÜİK verilerine göre 2021-2023 döneminde Türkiye genelinde beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu.
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Doğuşta beklenen yaşam süresinde düşüş görüldü.
Kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı belirlendi.
En uzun yaşam süresine sahip il Tunceli, en kısa yaşam süresine sahip il Kilis oldu.
Eğitim yükseldikçe beklenen yaşam süresinin uzadığı da ortaya çıktı.
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