Türkiye’nin Maldivleri Salda Gölü’nün Kumları Neden Beyaz? Meğer Canlılarmış!

Görenleri kendine hayran bırakan beyaz kumlarıyla Türkiye’nin en özel doğal miraslarından biri olan Salda Gölü adeta bir doğa harikası. Peki bu kumsallar nasıl oluştu? NASA’nın bile ilgisini çeken bu göl Mars’taki Jezero Krateri ile hangi benzerliklere sahip? Beyaz kumların korunması için ne gibi önlemler alınıyor? Hepsi ve daha fazlası haberimizde…

Kaynak