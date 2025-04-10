Türkiye’nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yeni Fikirler Yeni İşler İçin Başvuru Tarihini Kaçırmayın!
Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından KALTEV iş birliğiyle gerçekleştirilecek. 14 Nisan Pazartesi günü başvuruları tamamlanacak olan program sayesinde, yenilikçi fikirleri destekleyen girişimcilerle fikirleriniz geleceğe taşınacak.
İşte, detaylar...
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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) için geri sayım başladı!
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KALTEV YFYİ ile fikirlerinizi geleceğe taşımak için başvurular, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yeni Fikirler Yeni İşler hakkında daha detaylı bilgi alarak "Fikirlerinizi Geçeceğe Taşımak" için acele edin!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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