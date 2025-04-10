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Türkiye’nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yeni Fikirler Yeni İşler İçin Başvuru Tarihini Kaçırmayın!

Türkiye’nin İlk Erken Aşama Hızlandırma Programı Yeni Fikirler Yeni İşler İçin Başvuru Tarihini Kaçırmayın!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 18:57

Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından KALTEV iş birliğiyle gerçekleştirilecek. 14 Nisan Pazartesi günü başvuruları tamamlanacak olan program sayesinde, yenilikçi fikirleri destekleyen girişimcilerle fikirleriniz geleceğe taşınacak.

İşte, detaylar...

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) için geri sayım başladı!

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde gerçekleşecek olan Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) için geri sayım başladı!

2005 yılından bu yana ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), bu yıl ODTÜ’nün 63 yıllık araştırma geliştirme birikimini adaya taşıyan ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) iş birliği ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

KALTEV YFYİ ile fikirlerinizi geleceğe taşımak için başvurular, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

KALTEV YFYİ ile fikirlerinizi geleceğe taşımak için başvurular, 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yenilikçi fikirleri destekleyerek girişimcilerin projelerini geliştirmesine, eğitim ve mentörlük desteği almasına ve geniş bir ekosisteme erişmesine olanak tanıyan KALTEV YFYİ, maddi ödül destekleriyle de fikirleri destekleyecek. 

'Fikirlerinizi Geleceğe Taşıyalım...' mottosuyla yola çıkan program sonunda girişimciler; Demo Day’de projelerini sunma, maddi ödül desteği kazanma, ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) ve ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Ofisi’nde çalışma imkanı elde edebilecekler. Başvurlar ise 14 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlanacak.

Yeni Fikirler Yeni İşler hakkında daha detaylı bilgi alarak "Fikirlerinizi Geçeceğe Taşımak" için acele edin!

Yeni Fikirler Yeni İşler hakkında daha detaylı bilgi alarak "Fikirlerinizi Geçeceğe Taşımak" için acele edin!

Detaylı Bilgi için http/yfyi.com internet sitesini ya da YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. 

YouTube: @YeniFikirlerYeniIsler

Instagram@y2fi

Başvuru linki için tıklayınız.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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