Türkiye'nin Hiç İstenmeyen Soyadları Belli Oldu: Zirvede 'Top' ve 'Çakal' Var

Soyadların yanı sıra isimlerdeki yazım hataları, harf eksiklikleri veya olumsuz anlamlar da büyük bir başvuru hareketliliğine yol açıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de en çok vazgeçilen ve güncellenen 10 isim sıralanıyor.

Listenin 10. sırasında yer alan Keziban, aradaki fazladan sesli harf atılarak Kezban olarak tescil ediliyor. 9. sıradaki Perişan ismini taşıyanlar ise anlamının yarattığı olumsuzluk nedeniyle adlarını yasal yollarla tamamen değiştiriyor. 8. sıradaki Firdes, resmi kayıtlardan düzeltilerek Firdevs'e dönüşüyor. 7. sıradaki Esme büyük oranda Esma olarak yenilenirken, 6. sıradaki Ümüt günümüz Türkçesine uygun biçimde Ümit ile değiştiriliyor.