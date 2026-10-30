Türkiye'nin Hiç İstenmeyen Soyadları Belli Oldu: Zirvede 'Top' ve 'Çakal' Var
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Türkiye genelinde nüfus kayıtlarındaki düzeltme ve değişiklik talepleri dikkat çekmeye devam ediyor. Günlük hayatta zorluk yaşatan soyadlarını hatta adlarını değiştirmek için başvuran vatandaşların listesinde bazı kelimeler öne çıkıyor.
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Telaffuz güçlüğü yaratan veya olumsuz anlam taşıyan soyadları değiştirmek için başvurular sürüyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok vazgeçilen isimler arasında yazım hataları öne çıkıyor.
Listenin zirvesinde ise çoğunlukla Yunus olarak düzeltilen Yunis ismi yer alıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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