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Türkiye'nin Hiç İstenmeyen Soyadları Belli Oldu: Zirvede 'Top' ve 'Çakal' Var

Türkiye'nin Hiç İstenmeyen Soyadları Belli Oldu: Zirvede 'Top' ve 'Çakal' Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 13:19
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Türkiye genelinde nüfus kayıtlarındaki düzeltme ve değişiklik talepleri dikkat çekmeye devam ediyor. Günlük hayatta zorluk yaşatan soyadlarını hatta adlarını değiştirmek için başvuran vatandaşların listesinde bazı kelimeler öne çıkıyor.

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Telaffuz güçlüğü yaratan veya olumsuz anlam taşıyan soyadları değiştirmek için başvurular sürüyor.

Telaffuz güçlüğü yaratan veya olumsuz anlam taşıyan soyadları değiştirmek için başvurular sürüyor.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren nüfus kayıtlarındaki düzeltme ve değişiklik talepleri dikkat çekmeye devam ediyor. Kimi vatandaşlar telaffuz güçlüğü yaratan veya olumsuz anlamlar taşıyan soyisimlerini mahkeme ya da nüfus müdürlükleri aracılığıyla değiştirirken, kimileri yazım hatalarından kaynaklanan isimleri düzeltmek için başvuru yapıyor.

Vatandaşların sıkça değiştirmek için başvurduğu soyadları arasında Top, Koyun, Satılmış, Coşkun, Çakal, Deli, Karabaş, Çürük, Çıplak ve Kör yer alıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok vazgeçilen isimler arasında yazım hataları öne çıkıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre en çok vazgeçilen isimler arasında yazım hataları öne çıkıyor.

Soyadların yanı sıra isimlerdeki yazım hataları, harf eksiklikleri veya olumsuz anlamlar da büyük bir başvuru hareketliliğine yol açıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de en çok vazgeçilen ve güncellenen 10 isim sıralanıyor.

Listenin 10. sırasında yer alan Keziban, aradaki fazladan sesli harf atılarak Kezban olarak tescil ediliyor. 9. sıradaki Perişan ismini taşıyanlar ise anlamının yarattığı olumsuzluk nedeniyle adlarını yasal yollarla tamamen değiştiriyor. 8. sıradaki Firdes, resmi kayıtlardan düzeltilerek Firdevs'e dönüşüyor. 7. sıradaki Esme büyük oranda Esma olarak yenilenirken, 6. sıradaki Ümüt günümüz Türkçesine uygun biçimde Ümit ile değiştiriliyor.

Listenin zirvesinde ise çoğunlukla Yunus olarak düzeltilen Yunis ismi yer alıyor.

Listenin zirvesinde ise çoğunlukla Yunus olarak düzeltilen Yunis ismi yer alıyor.

5. sıradaki Hava, kelime anlamıyla karışmaması ve imla kuralına uygun olması için Havva'ya çevriliyor. 4. sıradaki Memet, geçmişte nüfus memurlarının sesli telaffuzu dikkate alarak yaptığı bir hata sonucu ortaya çıkan kaydın Mehmet olarak düzeltilmesiyle sonuçlanıyor. 3. sırada yer alan Rabiye, kadın isimlerinde en sık rastlanan ses değişimlerinden biri olarak Rabia şeklinde tescil ettiriliyor.

2. sıradaki Sümeyya, sondaki harf uyumsuzluğunun giderilmesi amacıyla çoğunlukla Sümeyye olarak güncelleniyor. Listenin 1. sırasında ise yanlış yazılan Yunis ismi yer alıyor ve büyük bir yoğunlukla Yunus'a dönüştürülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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