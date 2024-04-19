Türkiye’nin Dış Ticaretine Ne Kadar Hakimsin?

Şaşırttın bizi. Dış ticaret resmen senden soruluyor. Sen gerçek bir ticaret insanısın belli. Ticareti, uluslararası gelişmeleri yeterince sıkı takip ediyorsun. Hangi ülkeye ne satmışız hepsi sende kayıtlı. Bilmediğin ufak tefek şeyler varsa onu da bu testten öğrenmiş oldun. 😎