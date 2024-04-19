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Türkiye’nin Dış Ticaretine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Türkiye’nin Dış Ticaretine Ne Kadar Hakimsin?

godot
godot - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 17:01

Ülkemizin ithalat ihracat verilerine ne kadar hakimsin? İddialıysan hemen başlayalım.

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1. Başlayalım. Tülrkiye'nin 2023 yılında en çok ithalat yaptığı ülke hangisi?

1. Başlayalım. Tülrkiye'nin 2023 yılında en çok ithalat yaptığı ülke hangisi?

2. Peki 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı ne kadardı?

2. Peki 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı ne kadardı?

3. Peki ithalat rakamlarımız ne oldu 2023 yılında?

3. Peki ithalat rakamlarımız ne oldu 2023 yılında?

4. En çok hangi ülkeye ihracat yapmışızdır 2023 yılında?

4. En çok hangi ülkeye ihracat yapmışızdır 2023 yılında?

5. Peki Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülke hangisi sence?

5. Peki Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülke hangisi sence?
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6. 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracat gelirinin en büyük kalemi hangisi olabilir?

6. 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracat gelirinin en büyük kalemi hangisi olabilir?

7. Türkiye'nin en çok altın ithal ettiği ülke hangisi peki?

7. Türkiye'nin en çok altın ithal ettiği ülke hangisi peki?

8. Son sorumuz geliyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşusu hangisi?

8. Son sorumuz geliyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşusu hangisi?
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Senden daha iyisini beklerdik.

Sanki daha iyisini yapabilecek gibiydin. Ufak dikkatsizlikler yüzünden tam performansını veremedin diye düşünüyoruz. Birkaç soruda da iki seçenek arasında kaldın biliyoruz. Ama üzülme, bu testten öğrendiklerin sana mükemmel bir genel kültür sağlayacak...

Tebrikler!

Şaşırttın bizi. Dış ticaret resmen senden soruluyor. Sen gerçek bir ticaret insanısın belli. Ticareti, uluslararası gelişmeleri yeterince sıkı takip ediyorsun. Hangi ülkeye ne satmışız hepsi sende kayıtlı. Bilmediğin ufak tefek şeyler varsa onu da bu testten öğrenmiş oldun. 😎

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