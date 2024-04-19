Türkiye’nin Dış Ticaretine Ne Kadar Hakimsin?
Türkiye’nin Dış Ticaretine Ne Kadar Hakimsin?
Ülkemizin ithalat ihracat verilerine ne kadar hakimsin? İddialıysan hemen başlayalım.
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1. Başlayalım. Tülrkiye'nin 2023 yılında en çok ithalat yaptığı ülke hangisi?
2. Peki 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı ne kadardı?
3. Peki ithalat rakamlarımız ne oldu 2023 yılında?
4. En çok hangi ülkeye ihracat yapmışızdır 2023 yılında?
5. Peki Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülke hangisi sence?
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6. 2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracat gelirinin en büyük kalemi hangisi olabilir?
7. Türkiye'nin en çok altın ithal ettiği ülke hangisi peki?
8. Son sorumuz geliyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşusu hangisi?
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