Türkiye'nin Dev Fabrikası Kapanma Kararı Aldı
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Türkiye'nin köklü iklimlendirme üreticilerinden Alarko Carrier, Gebze'deki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre karar, 183 çalışanın işini kaybetmesi anlamına geliyor. Fabrikadaki son üretimin 28 Şubat 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.
Türkiye'nin dev fabrikası kapatma kararı aldı.
183 çalışanın iş sözleşmesi iki aşamada sona erecek, tazminat faturası 293 milyon TL.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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