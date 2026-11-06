Türkiye'nin Dev Fabrikası Kapanma Kararı Aldı

Kapanış kararından en çok etkilenen kesim fabrika çalışanları oldu. KAP bildirimine göre üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde görev yapan toplam 183 kişinin iş sözleşmesi feshedilecek.

Süreç iki aşamada işleyecek. İlk etapta 119 çalışanın sözleşmesi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erecek. Kalan 64 çalışanın sözleşmeleri ise Şubat 2027 sonuna kadar kademeli olarak sonlandırılacak. Çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının yaklaşık 293 milyon TL olacağı hesaplandı. Şirket, kararın toplam finansal etkisine ilişkin çalışmaların ise hâlâ sürdüğünü bildirdi.

CNBC-e'nin haberine göre kapanış kararı, Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan pay alım sözleşmesiyle bağlantılı. Ağustos ayında duyurulan anlaşmayla Carrier'ın şirketteki yüzde 42,03'lük payı Alarko Holding'e geçiyor ve holdingin payı yüzde 84,06'ya yükseliyor.

Kararın şirketin tüm üretimini kapsamadığını da belirtmek gerekiyor. Alarko markalı ürünlerin üretildiği Eskişehir fabrikası bu süreçten etkilenmeyecek ve faaliyetlerini sürdürecek.