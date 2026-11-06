article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'nin Dev Fabrikası Kapanma Kararı Aldı

Türkiye'nin Dev Fabrikası Kapanma Kararı Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 14:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin köklü iklimlendirme üreticilerinden Alarko Carrier, Gebze'deki fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre karar, 183 çalışanın işini kaybetmesi anlamına geliyor. Fabrikadaki son üretimin 28 Şubat 2027'ye kadar tamamlanması planlanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin dev fabrikası kapatma kararı aldı.

Türkiye'nin dev fabrikası kapatma kararı aldı.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALCAR) yönetim kurulu, 5 Kasım 2026 tarihli toplantısında Gebze fabrikasına ilişkin kritik bir karara imza attı. Şirketin açıklamasına göre fabrikada eldeki siparişler tamamlandıktan sonra üretim faaliyetlerine son verilecek. Bu süreç için belirlenen son tarih 28 Şubat 2027.

Gebze tesisinde bugüne kadar Carrier markalı klima santralleri, çatı tipi klimalar ve fan coil üniteleri üretiliyordu. Yani karar, AVM'ler, hastaneler, ofis binaları ve sanayi tesisleri gibi büyük yapıların iklimlendirme ihtiyacına yönelik ürün grubunu doğrudan ilgilendiriyor.

Fabrikanın şirket içindeki ağırlığı da dikkat çekiyor. Gebze tesisi, Alarko Carrier'ın toplam üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturuyor. Carrier markalı ürünlerin satışları ise 2025 yılı net satışlarının yaklaşık yüzde 13'üne karşılık geliyordu. Şirket, kapanış takviminin üretim, tedarik ve sevkiyat planlamasına bağlı olarak değişebileceğinin de altını çizdi.

183 çalışanın iş sözleşmesi iki aşamada sona erecek, tazminat faturası 293 milyon TL.

183 çalışanın iş sözleşmesi iki aşamada sona erecek, tazminat faturası 293 milyon TL.

Kapanış kararından en çok etkilenen kesim fabrika çalışanları oldu. KAP bildirimine göre üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde görev yapan toplam 183 kişinin iş sözleşmesi feshedilecek.

Süreç iki aşamada işleyecek. İlk etapta 119 çalışanın sözleşmesi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erecek. Kalan 64 çalışanın sözleşmeleri ise Şubat 2027 sonuna kadar kademeli olarak sonlandırılacak. Çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının yaklaşık 293 milyon TL olacağı hesaplandı. Şirket, kararın toplam finansal etkisine ilişkin çalışmaların ise hâlâ sürdüğünü bildirdi.

CNBC-e'nin haberine göre kapanış kararı, Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan pay alım sözleşmesiyle bağlantılı. Ağustos ayında duyurulan anlaşmayla Carrier'ın şirketteki yüzde 42,03'lük payı Alarko Holding'e geçiyor ve holdingin payı yüzde 84,06'ya yükseliyor.

Kararın şirketin tüm üretimini kapsamadığını da belirtmek gerekiyor. Alarko markalı ürünlerin üretildiği Eskişehir fabrikası bu süreçten etkilenmeyecek ve faaliyetlerini sürdürecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın