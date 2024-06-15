Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olmasını Destekleyen 10 Ülke

İrlanda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine olumlu yaklaşan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu desteğin arkasında sadece siyasi değil, aynı zamanda evrensel değerlere ve demokratik standartlara olan bağlılık da var. İrlanda, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda adım atarken, AB'nin temel değerlerine uygunluğunu da ön planda tutuyor.

İrlanda, Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ve insan hakları alanındaki ilerlemelerini yakından takip ediyor ve bu konuda olumlu gelişmeleri destekliyor. Ancak aynı zamanda, Türkiye'nin AB standartlarına uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Bu, özellikle hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi alanlarda yapılması gereken reformları içeriyor.