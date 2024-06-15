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Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olmasını Destekleyen 10 Ülke

etiket Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olmasını Destekleyen 10 Ülke

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 14:01

Gelin hep birlikte AB maceramıza bir göz atalım! Bugün listemizde, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda tam destek veren ülkeler var. Evet, yanlış duymadınız! İşte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına olumlu bakan, kapıları ardına kadar açan o 10 ülke...

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1. İrlanda

1. İrlanda

İrlanda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine olumlu yaklaşan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu desteğin arkasında sadece siyasi değil, aynı zamanda evrensel değerlere ve demokratik standartlara olan bağlılık da var. İrlanda, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda adım atarken, AB'nin temel değerlerine uygunluğunu da ön planda tutuyor.

İrlanda, Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ve insan hakları alanındaki ilerlemelerini yakından takip ediyor ve bu konuda olumlu gelişmeleri destekliyor. Ancak aynı zamanda, Türkiye'nin AB standartlarına uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Bu, özellikle hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü gibi alanlarda yapılması gereken reformları içeriyor.

2. Finlandiya

2. Finlandiya

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması için Finlandiya, ciddi bir çaba sarfediyor.

Finlandiya'nın bu olumlu tutumu, Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun artırılmasına ve iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağlıyor. Ancak Finlandiya, Türkiye'nin AB'ye katılımı konusunda acele edilmesi gerektiğini düşünmüyor; daha çok Türkiye'nin AB'nin demokratik ve ekonomik standartlarına uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor.

Yani Finlandiya diyor ki, 'Gel Türkiye, otur masaya, ama önce biraz işlerini toparla!'

3. İsveç

3. İsveç

İsveç, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda olumlu bir yaklaşım sergileyen ülkeler arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması için çaba gösteren İsveç, iş birliği ve diyaloğun önemini vurguluyor.

4. Portekiz

4. Portekiz

Portekiz, Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen ülkeler arasında önemli bir yere sahip. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin desteklenmesi konularında olumlu bir tutum sergiliyor.

Portekiz'in bu tutumu, Türkiye ile olan yakın ilişkilerine dayanıyor. Tarihsel ve kültürel bağlar, Portekiz'in Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki desteğini şekillendiriyor. İki ülke arasındaki iş birliği ve diyaloğun derinleştirilmesi, Portekiz'in Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine olan desteğini güçlendiriyor.

5. İspanya

5. İspanya

İspanya, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini destekleyen ve bu doğrultuda önemli adımlar atan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlenmesine büyük önem veren İspanya, bu yönde olumlu adımlar atmaya devam ediyor.

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6. İtalya

6. İtalya

İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler biraz 'geleneğe dayalı dostluk' gibi bir şey. İki ülke arasında geçmişten gelen bir bağ var, o yüzden İtalya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak baktığını söyleyebiliriz.

Ama tabii, İtalya'nın desteği de bedavaya gelmiyor. Biraz da 'gel hadi Türkiye, kurallara uy!' havası var. Yani demokrasi, insan hakları falan derken biraz uyarıyorlar Türkiye'yi. Ama genelde iyi niyetli ve destekleyici bir tavır sergiliyorlar.

7. Malta

7. Malta

Malta, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması ve Türkiye ile AB arasındaki diyaloğun artırılması yönünde çeşitli platformlarda destekleyici bir rol üstleniyor.

8. Hollanda

8. Hollanda

Hollanda, Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda karmaşık bir tutum sergileyen ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda bazı eleştirel söylemlerle dikkat çekse de, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı tamamen olumsuz bir yaklaşımı söz konusu değil.

Hollanda'nın Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tutumu, bazı siyasi ve toplumsal endişelerden kaynaklanıyor. Ancak bu endişelerin yanı sıra, Hollanda Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerin devam etmesini ve iş birliğinin derinleştirilmesini de önemsiyor.

9. Yunanistan

9. Yunanistan

Yunanistan'ın Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki düşüncesi biraz karışık. Bir gün 'Tamam hadi gelsin, masaya otursunlar!' diyorlar, ama ertesi gün bir bakıyorsunuz, bir sürü endişe ve tartışma var.

İşin aslı, Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkileri çok derin ve karmaşık. Özellikle Ege Denizi'ndeki egemenlik meseleleri ve Kıbrıs sorunu gibi konular gerginlik yaratıyor. Ama yine de, Yunanistan bazen Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor, çünkü AB üyeliği, bölgesel istikrarı artırabilir diye düşünüyorlar.

10. Estonya

10. Estonya

Estonya, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda havada şekerler yağdıran, 'Gel hadi, sen de aramıza katıl!' diyen arkadaşınız gibi.

Bu olumlu yaklaşım, Estonya'nın Türkiye ile güçlü bir bağ kurmasına dayanır. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini hızlandırmak, Estonya'nın dış politika öncelikleri arasında yer alır. 'Gel bakalım, iş birliği yapalım, beraber güzel işler başaralım!' der gibidirler.

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