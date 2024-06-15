Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olmasını Destekleyen 10 Ülke
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üye Olmasını Destekleyen 10 Ülke
Gelin hep birlikte AB maceramıza bir göz atalım! Bugün listemizde, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda tam destek veren ülkeler var. Evet, yanlış duymadınız! İşte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına olumlu bakan, kapıları ardına kadar açan o 10 ülke...
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1. İrlanda
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2. Finlandiya
3. İsveç
4. Portekiz
5. İspanya
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