Türkiye Gol Müziği Nedir? A Milli Futbol Takımı 2026 Gol Müziği

Türkiye'nin gol müziği olarak Tarkan'ın unutulmaz eseri 'Bir Oluruz Yolunda' seçilmişti. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda attığı her golün ardından bu şarkı çalınacaktı. Ancak Türkiye'nin D Grubu'ndaki ilk iki maçında gol atamaması nedeniyle, gol müziğimizin ne olduğunu öğrenemedik.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oldukça renkli anlar yaşandı. En eğlenceli anlardan birisi de hiç şüphesiz her ülkenin belirlediği gol müzikleriydi. A Milli Futbol Takımımızın ilk iki karşılaşmada gol atamaması nedeniyle bizim müziğimizin ne olduğunu öğrenemedik.

Elendiği halde ABD ile karşılaşan milliler, 3 gol attıktan sonra ilk kez kendi müziğimizi duymuş olduk.