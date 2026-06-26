Türkiye Gol Müziği Nedir? A Milli Futbol Takımı 2026 Gol Müziği
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda son maçına çıktı. Milliler, ABD karşısında 3 gole imza attı. D Grubu'ndaki üçüncü maçta filenin havalanmasıyla birlikte gol müziğimiz de ilk kez duyulmuş oldu. Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzün ardından Türkiye gol müziği stadyumda yankılandı.
Peki Türkiye'nin gol müziği neydi?
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Türkiye'nin gol müziği neydi?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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