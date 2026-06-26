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Türkiye Gol Müziği Nedir? A Milli Futbol Takımı 2026 Gol Müziği

etiket Türkiye Gol Müziği Nedir? A Milli Futbol Takımı 2026 Gol Müziği

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
26.06.2026 - 09:09
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'nda son maçına çıktı. Milliler, ABD karşısında 3 gole imza attı. D Grubu'ndaki üçüncü maçta filenin havalanmasıyla birlikte gol müziğimiz de ilk kez duyulmuş oldu. Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzün ardından Türkiye gol müziği stadyumda yankılandı.

Peki Türkiye'nin gol müziği neydi?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
23 Gün
:
14 Saat
:
35 Dakika
:
26 Saniye
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USA
USA
-
PAR
PAR
14 Haziran 07:00
AUS
AUS
-
TUR
TUR
19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
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Türkiye'nin gol müziği neydi?

Türkiye'nin gol müziği neydi?

Türkiye'nin gol müziği olarak Tarkan'ın unutulmaz eseri 'Bir Oluruz Yolunda' seçilmişti. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda attığı her golün ardından bu şarkı çalınacaktı. Ancak Türkiye'nin D Grubu'ndaki ilk iki maçında gol atamaması nedeniyle, gol müziğimizin ne olduğunu öğrenemedik. 

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oldukça renkli anlar yaşandı. En eğlenceli anlardan birisi de hiç şüphesiz her ülkenin belirlediği gol müzikleriydi. A Milli Futbol Takımımızın ilk iki karşılaşmada gol atamaması nedeniyle bizim müziğimizin ne olduğunu öğrenemedik.

Elendiği halde ABD ile karşılaşan milliler, 3 gol attıktan sonra ilk kez kendi müziğimizi duymuş olduk.

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Türkiye'nin golü ardından yaşananlar:

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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