Görüş Bildir
Haberler
Finans
Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Ne Zaman Yaygınlaştı? Kredi Kartı Tarihi Hakkında 10 Bilgi

etiket Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Ne Zaman Yaygınlaştı? Kredi Kartı Tarihi Hakkında 10 Bilgi

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 14:01

Türkiye'de kredi kartı kullanımı, son 30-40 yılda önemli ölçüde gelişti. Kredi kartları vazgeçilmez hale geldi! İşte Türkiye'deki kredi kartı tarihine dair bazı bilgiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Türkiye'de ilk kredi kartını 1968'de Koç grubuna bağlı Setur A.Ş. Diners Club'tan yetki alarak çıkardı.

Daha sonraki yıllarda Türkiye'de kredi kartı kullanımı her yıl devamlı artış göstermeye başladı.

2. Daha sonra, Türkiye'de kredi kartı uygulamaları 1980'li yılların başlarında gelişmeye başladı.

2. Daha sonra, Türkiye'de kredi kartı uygulamaları 1980'li yılların başlarında gelişmeye başladı.

Ancak bu dönemde kredi kartı kullanımı henüz yaygın değildi ve sınırlı bankalar arasında geçerliydi. Bir dönüm noktası da olmuş diyebiliriz.

3. Kredi kartı faaliyetlerinin artması, 1990'larda ise hız kazandı.

1990'larda Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişmesi ve ekonomik açılım politikalarıyla birlikte kredi kartı faaliyetleri artmaya başladı. Artık son sürattı!

4. MasterCard ve Visa girişi her şeyi değiştirdi.

1990'ların ortalarında MasterCard ve Visa gibi uluslararası kredi kartı markaları Türkiye pazarına girdi. Bu, kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir adımdı.

5. Kamu bankaları da kredi kartı pazarına girmeye başladı.

5. Kamu bankaları da kredi kartı pazarına girmeye başladı.

Türkiye'de kamu bankalarının kredi kartı pazarına girmesiyle birlikte, kredi kartı kullanımı daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Artık herkes bir şekilde kredi kartlarına ulaşım sağlayabiliyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. ATM ve POS cihazlarının yaygınlaşması ise her şeyi kökten değiştirdi.

1990'ların sonlarına doğru ve 2000'lerin başlarında, ATM ve POS cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte kredi kartı kullanımı inanılmaz şekilde arttı. Bu, kartların hem nakit çekimlerinde hem de alışverişlerde kullanılmasını sağladığı için insanlara büyük kullanım kolaylığı sağlıyordu.

7. Taksitli alışverişler de tüm bunların akabinde başladı.

7. Taksitli alışverişler de tüm bunların akabinde başladı.

Türkiye'de kredi kartı kullanımını artıran bir diğer faktör de taksitli alışverişler oldu. Özellikle büyük alışverişlerde taksit imkanı sunulması, kredi kartı kullanımını teşvik etti.

8. Dijitalleşme ile birlikte online alışveriş furyası devreye girdi.

İnternetin ve dijital alışverişin yaygınlaşmasıyla birlikte, kredi kartı kullanımı online alışverişlerde de yaygın hale geldi. Bu da kredi kartı kullanımını artıran bir etkendi. Kendimizi de düşünürsek ne kadar geliştiğini daha iyi anlayabiliriz.

9. Mobil ödeme sisteminin de entegre edilmesi kredi kartı kullanımı başka bir boyuta ulaştırdı.

Son yıllarda Türkiye'de mobil ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kredi kartı kullanımı mobil platformlarda da artmaya başladı.

10. Regülasyon ve güvenlik önlemleri ise tüm bu gelişmelerden sonra oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.

10. Regülasyon ve güvenlik önlemleri ise tüm bu gelişmelerden sonra oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.

Son yıllarda, Türkiye'de kredi kartı kullanımını düzenleyen yasal düzenlemeler ve güvenlik önlemleri arttı. Bu da kredi kartı kullanımının güvenliğini artırmış ve güveni pekiştirmiş oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın