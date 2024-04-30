Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Ne Zaman Yaygınlaştı? Kredi Kartı Tarihi Hakkında 10 Bilgi
Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımı Ne Zaman Yaygınlaştı? Kredi Kartı Tarihi Hakkında 10 Bilgi
Türkiye'de kredi kartı kullanımı, son 30-40 yılda önemli ölçüde gelişti. Kredi kartları vazgeçilmez hale geldi! İşte Türkiye'deki kredi kartı tarihine dair bazı bilgiler...
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1. Türkiye'de ilk kredi kartını 1968'de Koç grubuna bağlı Setur A.Ş. Diners Club'tan yetki alarak çıkardı.
2. Daha sonra, Türkiye'de kredi kartı uygulamaları 1980'li yılların başlarında gelişmeye başladı.
3. Kredi kartı faaliyetlerinin artması, 1990'larda ise hız kazandı.
4. MasterCard ve Visa girişi her şeyi değiştirdi.
5. Kamu bankaları da kredi kartı pazarına girmeye başladı.
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6. ATM ve POS cihazlarının yaygınlaşması ise her şeyi kökten değiştirdi.
7. Taksitli alışverişler de tüm bunların akabinde başladı.
8. Dijitalleşme ile birlikte online alışveriş furyası devreye girdi.
9. Mobil ödeme sisteminin de entegre edilmesi kredi kartı kullanımı başka bir boyuta ulaştırdı.
10. Regülasyon ve güvenlik önlemleri ise tüm bu gelişmelerden sonra oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı.
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