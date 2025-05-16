Türkiye’de 19 Mayıs Genci Olmak: Simgesel Değeri Aşan Bir Toplumsal Muhasebe Denemesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikriyatıyla yoğrulmuş bir tarihsel dönemecin sembolü olan 19 Mayıs, yalnızca bir kurtuluşun başlangıcı ya da bir bağımsızlık yürüyüşünün miladı değil; aynı zamanda gelecek tahayyülünün gençlik üzerinden inşa edildiği politik bir aktın ifadesidir. Ne var ki, bu tarihsel sembol, her yıl dönümünde yapılan törenlerle yalnızca yüzeysel bir hatırlamaya indirgenirken; o günün gençlerine armağan edilen umut, bugünün gençliğine adil bir toplumsal zeminde ulaştırılamamaktadır.
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19 Mayıs Genci
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