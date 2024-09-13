Türk Kahvesi Tutkunlarından İçindeki Teyzeyi Durduramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Türk Kahvesi Tutkunlarından İçindeki Teyzeyi Durduramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü timeline'ında kimler etkileşim şov yapmış, kimler takipçilerini kahkahaya boğmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlıyoruz!
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Helal sana!
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Beklentiler...
Anlamlı...
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Girl power!
Hodri meydan!
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Yarın görüşmek üzere 👋
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