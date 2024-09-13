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Türk Kahvesi Tutkunlarından İçindeki Teyzeyi Durduramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Türk Kahvesi Tutkunlarından İçindeki Teyzeyi Durduramayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.09.2024 - 19:09

Bakalım Cuma günü timeline'ında kimler etkileşim şov yapmış, kimler takipçilerini kahkahaya boğmuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Helal sana!

Helal sana!
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Beklentiler...

Beklentiler...
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Anlamlı...

Anlamlı...
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👇

👇

Girl power!

Girl power!
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Hodri meydan!

Hodri meydan!
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Yarın görüşmek üzere 👋

Yarın görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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