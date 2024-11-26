Türk Eğitim-Sen Anketi: Öğretmenlerin Çığlığı!

Öğretmenlerin %89’u mülakat sistemine karşı. %75’i bu yöntemin adaletsiz olduğunu, %50,8’i ise liyakati gölgelediğini düşünüyor. Güven yoksa eğitim gelişebilir mi?

Ekonomik zorluklar mesleği bırakmaya neden oluyor: Öğretmenlerin %68,3’ü, daha iyi şartlarda bir iş bulursa mesleği bırakmayı düşünüyor. Tanıdığım bazı nitelikli öğretmenlerin güzellik merkezi açmaya çalıştığını duyuyorum. Özellikle Antalya ve çevresindeki bazı öğretmenler sağlık sektörüne geçmiş durumda.

Şiddet ve güvenlik eksikliği aidiyet hissini yaralıyor: Her 100 öğretmenden 37’si veliden sözlü, 33’ü ise psikolojik şiddet görüyor. Veli kaynaklı fiziksel şiddet oranı %3,9, öğrenciden gelen fiziksel şiddet ise %3,8. Bu durum, okullardaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu açıkça gösteriyor.

Beslenme sorunları eğitimi olumsuz etkiliyor: Öğretmenlerin %51’i, öğrencilerde beslenme sorunu olduğunu ifade ediyor. %85,3’ü ise bu sorunun, ücretsiz bir öğün yemekle çözülebileceğine inanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eleştiriliyor: Katılımcıların %56,7’si Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni eleştirirken, yalnızca %12,5’i olumlu buluyor. Bu sonuç, eğitim politikalarının sahada karşılık bulamadığını gözler önüne seriyor.