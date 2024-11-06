Türk Edebiyatının Çınarı Yaşar Kemal'in Gülhane Parkı'nda Gazetelerin Üstünde Günlerce Yattığı Yer
Türk Edebiyatının Çınarı Yaşar Kemal'in Gülhane Parkı'nda Gazetelerin Üstünde Günlerce Yattığı Yer
Türk edebiyatının dev çınarı Yaşar Kemal'in Adana'dan İstanbul'a geldiğinde günlerce parkta yattığını biliyor muydunuz?
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Yaşar Kemal, Türk Edebiyatını dev çınarlarından bir tanesi. Onun kitaplarını okuyanlar hayata başka bir gözle bakar, Türkçenin zenginliğinde kaybolur gider. Yaşar Kemal bir okuldur herkesin okuması gereken...
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1951 yılında Adana'dan İstanbul'a geldiğinde bir süre Gülhane Parkı'nda yattığını ise pek az insan bilir.
Twitter'da bulunan bir kullanıcı, Yaşar Kemal ile ilgili bu detayı hatırlatınca o hikayeyi yeniden okumak ve bilmeyene anlatmak güzel olur diye düşündük.
Tam da burada gazeteden yatak yapmış ünlü edebiyatçı 👇
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Dilerseniz o günleri Yaşar Kemal'in kendi ağzından, 1993 yılında Sabah Gazetesine verdiği röportajdan öğrenelim:
"Yağmurda falan, kapının da üstü azıcık da olsa kapak, yatağımın ıslanma olasılığı yok. Yatağım da gazete kağıtlarından kalın bir döşektir."
"Vay anam, ilk günün bereketi de ne bereketmiş, iki üç kilo balığı tuttum birkaç saatte. Hem de ne balık, kocaman kocaman."
Yaşar Kemal'in bu sözleri Gülhane Parkı'nda, tam da o bahsettiği kartondan evinin civarındaki bilgi panosunda yer alıyor.
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