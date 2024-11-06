Turizmden İnşaata En Çok Kazandıran Hisseler: 6 Kasım’da Borsa İstanbul’un Parlayan Yıldızları!

Bugün Borsa İstanbul’da bazı hisseler adeta yükselişle coştu! Özellikle %10’a kadar değer kazanan şirketler, yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte 6 Kasım 2024'ün en çok değer kazanan hisseleri ve fiyat hareketleri!