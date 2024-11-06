Görüş Bildir
Haberler
Finans
Turizmden İnşaata En Çok Kazandıran Hisseler: 6 Kasım’da Borsa İstanbul’un Parlayan Yıldızları!

etiket Turizmden İnşaata En Çok Kazandıran Hisseler: 6 Kasım’da Borsa İstanbul’un Parlayan Yıldızları!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 18:14

Bugün Borsa İstanbul’da bazı hisseler adeta yükselişle coştu! Özellikle %10’a kadar değer kazanan şirketler, yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte 6 Kasım 2024'ün en çok değer kazanan hisseleri ve fiyat hareketleri!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

1. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)

Hisse, 5,39 TL'den işlem görmekte olup %10,00 artış gösterdi. Tekstil ve deri ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirket, son dönemde yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

2. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

2. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

Hisse fiyatı 302,50 TL'ye ulaşarak %10,00 artış kaydetti. AG Anadolu Grubu, çeşitli sektörlerde geniş faaliyetleriyle biliniyor ve yatırımcı güvenini kazanmış durumda.

3. Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

3. Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Hisse, 437,75 TL seviyesindeyken %9,99’luk bir yükseliş sergiledi. Türkiye'nin önde gelen perakende zinciri olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gıda ve perakende sektöründeki istikrarlı performansı, hisseye olan güveni artırıyor.

4. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)

4. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)

%9,99 artışla 40,72 TL’ye yükseldi. Ambalaj sektöründeki güçlü performans, hisseyi günün kazananları arasına taşıdı.

5. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT)

5. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT)

%9,96 artışla 8,17 TL’ye ulaşan ISYAT, yatırım ortaklıklarına olan ilginin arttığını gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

6. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

%9,96’lık artışla 195,40 TL seviyesine çıkarak dikkat çekti. Şirket, içecek sektöründe güçlü performansını sürdürmekte kararlı görünüyor.

7. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)

7. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)

Hisse fiyatı 209,70 TL’ye ulaştı ve %9,96 oranında yükseldi. Şirketin ambalaj sektöründeki başarıları ve sürekli artan talep, hisselerine pozitif bir ivme kazandırıyor.

8. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

8. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)

Gayrimenkul sektöründe %9,94 değer kazanan AVGYO, 9,18 TL seviyesinde işlem gördü ve sektördeki talebin artışını gözler önüne serdi.

9. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

9. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)

KSTUR hissesi, %9,82 artışla 3.160,00 TL’ye ulaştı. Turizm sektöründeki canlılık, KSTUR'un yükselişini destekleyen önemli bir faktör.

10. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

10. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)

Hisse, 1,35 TL’den işlem görerek %9,76 artış kaydetti. Gayrimenkul sektöründeki projeleriyle öne çıkan İhlas Gayrimenkul, büyüme potansiyeli nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

11. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Enka, %9,40 artışla 52,25 TL’ye yükselerek yatırımcıların gözdesi oldu. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı projeleriyle inşaat sektöründe güçlü bir konuma sahip. Enka'nın Orta Asya ve Avrupa'daki altyapı projeleri ve enerji yatırımları, uzun vadeli büyüme beklentilerini olumlu etkiliyor.

12. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

12. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

İhlas Holding, %9,52’lik artışla 1,15 TL’ye yükseldi. Medya, inşaat, enerji ve sağlık gibi birçok sektörde faaliyet gösteren İhlas Holding, farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla riskleri dengeliyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın