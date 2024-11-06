Turizmden İnşaata En Çok Kazandıran Hisseler: 6 Kasım’da Borsa İstanbul’un Parlayan Yıldızları!
Turizmden İnşaata En Çok Kazandıran Hisseler: 6 Kasım’da Borsa İstanbul’un Parlayan Yıldızları!
Bugün Borsa İstanbul’da bazı hisseler adeta yükselişle coştu! Özellikle %10’a kadar değer kazanan şirketler, yatırımcıların yüzünü güldürdü. İşte 6 Kasım 2024'ün en çok değer kazanan hisseleri ve fiyat hareketleri!
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1. Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN)
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2. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)
3. Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
4. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)
5. İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISYAT)
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6. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
7. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM)
8. Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO)
9. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR)
10. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. (IHLGM)
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