Turizm Sektöründe İş Kuracak Olanların Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Turizm işletmelerinizin nerede bulunduğu çok önemli. Ulaşımın kolay, turist yoğunluğunun fazla ve talep gören bir yerde olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer bu tarz bir yerdeyseniz büyük bir avantajınız olur. Ayrıca markanızın prensipleri de önemlidir. Sakinliğe ve doğaya vurgu yapan bir işletme iseniz o zaman şehir merkezinden uzak olmanız daha iyi olabilir.