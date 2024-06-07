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Tunceli’de Feci Ölüm: Ayı Saldırısında Hayatını Kaybetmiş

Tunceli’de Feci Ölüm: Ayı Saldırısında Hayatını Kaybetmiş

Tunceli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.06.2024 - 11:18

Tunceli’de hayvanları otlatmaya götüren ve kendisinden bir süre haber alınamayan 42 yaşındaki Ergün Yıldız’ın cansız bedeni bulundu. Yıldız’ın vücudunda ayı pençesiyle yapılmış yaralar tespit edildi.

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Olay, dün Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi.

Olay, dün Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız’dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112’ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran 42 yaşındaki Ergün Yıldız’dan haber alınamaması üzerine yakınları tarafından 112’ye ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler sevk edildi.

Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı. Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Gece boyunca zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışması yapan ekipler, ormanlık alanda Ergün Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı. Sedye yardımıyla bölgeden alınan Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı.

Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Yıldız’ın bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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