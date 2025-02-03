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Tüm Tabuları Yıkıyoruz: Cinselliğinizi Özgürce Keşfetmek İçin Geçmeniz Gereken 8 Yol

etiket Tüm Tabuları Yıkıyoruz: Cinselliğinizi Özgürce Keşfetmek İçin Geçmeniz Gereken 8 Yol

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 23:46

Tabular sadece yıkılmak için varlar! İşte cinselliğinizi özgürce keşfedebilmeniz için geçmeniz gereken yollar...

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1. İşe kendi bedeninizi keşfederek başla.

1. İşe kendi bedeninizi keşfederek başla.

Cinselliği keşfetmenin ilk yolu kişinin kendi bedenini tanımasından başlıyor. Bedeninden utanmamalı, onunla barışık olmayı bilmelisin.

2. Kendi başınıza küçük tatminler yaşamalısın.

2. Kendi başınıza küçük tatminler yaşamalısın.

Mastürbasyon yapmak işin en can alıcı noktalarından biri. Kendini, bedenini tanımanın da en eğlenceli yolu diyebiliriz. Özgür ve rahat bir seks hayatı için mastürbasyon yapmalısın.

3. Seksi görünmenin utanılacak bir şey olmadığını öğrenmelisin.

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Toplumun sana dayattıkları sadece yıllarca süregelen alışkanlıklardan ibaret. Seksi görünmenin ve seksi hissetmenin kötü bir yanı olmadığını anlamalısın.

4. Vücudunun sahibinin başkaları değil sen olduğunu bilmelisin.

4. Vücudunun sahibinin başkaları değil sen olduğunu bilmelisin.

Özgür bir cinsel hayat ancak böyle mümkün! Önce senin bedenin, senin isteklerin. Bunu aklından asla çıkarmamalısın. Üstünde tahakküm kurmalarına sakın izin verme.

5. Sevişirken konuşma kısmında ayıbın olmadığını anlamalısın.

5. Sevişirken konuşma kısmında ayıbın olmadığını anlamalısın.

Tutku ve şehvet dolu bir ilişkide kelimeler de en az beden kadar önem kazanıyor. Bu konuşmalarda geçenlerin o ana özel olduğunu unutmamalısın.

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6. Her sevişmenin yaşamında başka kapılar açacağını kendine hatırlatmalısın.

6. Her sevişmenin yaşamında başka kapılar açacağını kendine hatırlatmalısın.

Yaşadığın her deneyim seni biraz daha geliştirecek. Yeter ki kendini koru. Gün geçtikçe çok daha iyi olabilirsin.

7. En önemli cinsel organımızın beynimiz olduğunu hatırlarsan daima mutlu kalırsın.

7. En önemli cinsel organımızın beynimiz olduğunu hatırlarsan daima mutlu kalırsın.

İş tamamen kafada bitiyor. Rahat değilsen, mutsuzsan her şey boş.

8. Kendine en büyük iyiliği korunarak yaparsın. Sağlıklıysan mutlusun!

8. Kendine en büyük iyiliği korunarak yaparsın. Sağlıklıysan mutlusun!

Hem bedenini hem zevklerini tanı. Ama önce korun. Sağlığın senin en değerli hazinen.

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Lisa Campton
Lisa Campton
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