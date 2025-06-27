Tüm Dünyaya İlham Veren 11 Ülkenin Ekonomi Modelleri

Bu listeye Almanya ile başlamak gerek zira gerçekten gücüyle dünyayı kendilerine hayran bırakıyorlar. Tabii ki Almanya’nın ekonomik başarısı bir sabah kalkıp olan bir şey değil. Mükemmeliyetçilik kelimesinin hakkını veren Almanya, üretim kalitesiyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Otomotivden makine mühendisliğine kadar yüksek katma değerli ürünlerde lider. Orta ölçekli ama uzmanlaşmış aile şirketleri ekonominin belkemiğini oluşturuyor. Eğitimle sanayi iç içe, yani gençler daha okuldayken üretime dahil oluyor. Disiplin, verimlilik ve istikrarın ekonomideki karşılığı tam olarak burası.