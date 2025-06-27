Tüm Dünyaya İlham Veren 11 Ülkenin Ekonomi Modelleri
Dünyanın bir ucunda çayla servet kazananlar, diğer ucunda ise inovasyonla yıldız gibi parlayan ülkeler var! Peki kim nasıl başardı? Gelin birlikte dünyanın en dikkat çeken ekonomi modellerine bir göz atalım!
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1. Almanya
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2. İsveç
3. Çin
4. Norveç
5. Singapur
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6. Şili
7. Japonya
8. Hollanda
9. Hindistan
10. Güney Kore
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11. İsviçre
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