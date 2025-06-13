Tuğçe Tayfur'un Yorgunluğundan Yasemin Kay Allen'in Bikinisine 13 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Tuğçe Tayfur
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Ceren Monay
Emir Can İğrek
Nazlı Sabancı
Bülent Şakrak
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Dilan Polat
Cemalcan Canseven
Yasemin Kay Allen
Su Burcu Yazgı Coşkun
Özge Yağız
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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