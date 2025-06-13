onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuğçe Tayfur'un Yorgunluğundan Yasemin Kay Allen'in Bikinisine 13 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Tuğçe Tayfur'un Yorgunluğundan Yasemin Kay Allen'in Bikinisine 13 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.06.2025 - 00:18

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuğçe Tayfur

Tuğçe Tayfur

Ceren Monay

Ceren Monay

Emir Can İğrek

Emir Can İğrek

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Bülent Şakrak

Bülent Şakrak
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Polat

Dilan Polat

Cemalcan Canseven

Cemalcan Canseven

Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun

Özge Yağız

Özge Yağız
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın