TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Hakkında MSB'den Açıklama: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtibarını Zedelediler"

“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile Yüksek Disiplin Kurulu süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.

Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun; başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir.”