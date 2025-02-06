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TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Hakkında MSB'den Açıklama: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtibarını Zedelediler"

TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Hakkında MSB'den Açıklama: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtibarını Zedelediler"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2025 - 12:10 Son Güncelleme: 06.02.2025 - 12:42

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda TSK’dan ihraç edilen Teğmenler hakkında da açıklama yapan Aktürk “Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar” dedi. 

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Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile Yüksek Disiplin Kurulu süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.

Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var: Alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bu olay toplumda gerçekler üzerinden değil bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar.

Teğmenlerin Mustafa Kemal’in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetlerine atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun; başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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