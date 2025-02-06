TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Hakkında MSB'den Açıklama: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtibarını Zedelediler"
TSK'dan İhraç Edilen Teğmenler Hakkında MSB'den Açıklama: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İtibarını Zedelediler"
Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda TSK’dan ihraç edilen Teğmenler hakkında da açıklama yapan Aktürk “Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar” dedi.
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Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü ve Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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