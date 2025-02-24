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Trump Mağduru: Polonya Cumhurbaşkanı 10 Dakikalık Görüşme İçin Kapıda 1.5 Saat Bekledi

Trump Mağduru: Polonya Cumhurbaşkanı 10 Dakikalık Görüşme İçin Kapıda 1.5 Saat Bekledi

Donald Trump
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.02.2025 - 11:50

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Beyaz Saray ziyaretinde yaşananlar gündem oldu. Duda, Donald Trump ile randevusu için 1.5 saat başkanlık odasının kapısında bekledi. Trump ile Duda’nın görüşmesi ise sadece 10 dakika sürdü. Polonya’da muhalefet yaşananları “tokat gibi” diyerek yorumladı.

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nun ABD ziyaretinde yaşanlar ve uzun süre bekleyişi çok konuşuldu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nun ABD ziyaretinde yaşanlar ve uzun süre bekleyişi çok konuşuldu.

23 Şubat’da ABD’ye gelen Cumhurbaşkanı Duda, Beyaz Saray’da daha önce planlanan Trump ile görüşmesine gitti. Ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle Duda ile Trump’ın görüşmesi yaklaşık 1.5 saat ertelendi. Cumhurbaşkanı bu sırada yanındakilerle birlikte Beyaz Saray’da bekleyeme başladı.

Polonya Cumhurbaşkanı ile Donald Trump’ın görüşmesi ise sadece 10 dakika sürdü.

Polonya Cumhurbaşkanı ile Donald Trump’ın görüşmesi ise sadece 10 dakika sürdü.

Polonya’da Lewica Partisi milletvekili Joanna Scheuring-Wielgus, 10 dakikalık görüşme ve öncesinde yaşananlar için “Tokat gibi” yorumunda bulundu.

Polonya Devlet Başkanlığı Bakanı Andrzej Dera ise, 'Gecikme ve görüşmenin kısa sürmesinin Duda’ya yönelik bir küçümseme olarak yorumlanmaması gerektiği'ni belirtti ve 'Bir dostla saatlerce müzakere etmeye gerek yoktur, doğrudan ve net konuşulur' ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Beyaz Saray’da beklediği anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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