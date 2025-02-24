Trump Mağduru: Polonya Cumhurbaşkanı 10 Dakikalık Görüşme İçin Kapıda 1.5 Saat Bekledi
Trump Mağduru: Polonya Cumhurbaşkanı 10 Dakikalık Görüşme İçin Kapıda 1.5 Saat Bekledi
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Beyaz Saray ziyaretinde yaşananlar gündem oldu. Duda, Donald Trump ile randevusu için 1.5 saat başkanlık odasının kapısında bekledi. Trump ile Duda’nın görüşmesi ise sadece 10 dakika sürdü. Polonya’da muhalefet yaşananları “tokat gibi” diyerek yorumladı.
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nun ABD ziyaretinde yaşanlar ve uzun süre bekleyişi çok konuşuldu.
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Polonya Cumhurbaşkanı ile Donald Trump’ın görüşmesi ise sadece 10 dakika sürdü.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Beyaz Saray’da beklediği anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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