Trump Mağduru: Polonya Cumhurbaşkanı 10 Dakikalık Görüşme İçin Kapıda 1.5 Saat Bekledi

Polonya’da Lewica Partisi milletvekili Joanna Scheuring-Wielgus, 10 dakikalık görüşme ve öncesinde yaşananlar için “Tokat gibi” yorumunda bulundu.

Polonya Devlet Başkanlığı Bakanı Andrzej Dera ise, 'Gecikme ve görüşmenin kısa sürmesinin Duda’ya yönelik bir küçümseme olarak yorumlanmaması gerektiği'ni belirtti ve 'Bir dostla saatlerce müzakere etmeye gerek yoktur, doğrudan ve net konuşulur' ifadelerini kullandı.