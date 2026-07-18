article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Travis Scott'un Gelmiş Geçmiş En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Travis Scott'un Gelmiş Geçmiş En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Atmosferik prodüksiyonları, unutulmaz beat geçişleri ve konserlerde yarattığı kaosla sayısız unutulmaz şarkıya imza atan Travis Scott'un kariyerindeki en iyiyi seçme zamanı geldi! Oyunu kullan!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En iyi Travis Scott şarkısı sence hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın