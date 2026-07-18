Travis Scott'un Gelmiş Geçmiş En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
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Atmosferik prodüksiyonları, unutulmaz beat geçişleri ve konserlerde yarattığı kaosla sayısız unutulmaz şarkıya imza atan Travis Scott'un kariyerindeki en iyiyi seçme zamanı geldi! Oyunu kullan!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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