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Transfer Doğrulandı! Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Türkiye’ye Eczacıbaşı ile Dönüyor

Transfer Doğrulandı! Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Türkiye’ye Eczacıbaşı ile Dönüyor

Ebrar Karakurt
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.12.2024 - 14:37

Voleybol gündeminde günlerden konuşulan transfer iddiası doğrulandı. Eski voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor’da yaptığı açıklamada milli yıldız Ebrar Karakurt'un gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit’te olacağını duyurdu. 

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Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor.

Lokomotiv Kaliningrad forması giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ebrar Karakurt, Türkiye'ye dönüyor.

Kariyerini Rusya'da sürdüren Ebrar Karakurt, Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Kariyerini Rusya'da sürdüren Ebrar Karakurt, Sultanlar Ligi'nin devlerinden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olmaya hazırlanıyor.

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e imza atacağını duyurdu.

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit'e imza atacağını duyurdu.

TRT Spor'da konuşan Özçelik, "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullandı.

TRT Spor'da konuşan Özçelik, "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullandı.

Ebrar Karakurt ise geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İtalya’yı deneyimledim, Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil" şeklinde konuştu.

Ebrar Karakurt ise geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "İtalya’yı deneyimledim, Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim. Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil" şeklinde konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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