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Toyota Fiyat Listesi Şubat 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatlar

Toyota Fiyat Listesi Şubat 2024: Toyota Corolla, Yaris, Camry, CH-R, RAV4 ve Hillux Güncel Fiyatlar

Toyota
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.02.2024 - 21:00

Otomobil dünyasının önde gelen markalarından Toyota, şubat ayının fiyat listesini paylaştı. Ocak ayında birçok kampanya ile alıcılarla buluşan marka, yeni ayda da bu tutumunu sürdürdü. Peki Corolla, Yaris, Camry, CH-R ve Hillux ne kadar? İşte, Toyota'nın Şubat 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota fiyat listesi

Toyota fiyat listesi

Ocak ayında kampanya dahilinde 1 milyon 40 bin lira seviyelerinden satışa sunulan Corolla, yeni ayda zamlandı. Yine kampanya ile alıcılarının karşısına çıkan model, 1 milyon 60 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Aşağıda yer alan fiyatlar, şubat ayına özel sınırlı sayıda kampanyalı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Toyota Corolla fiyat listesi Şubat 2024

Toyota Corolla fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5 Vision Multidrive S 1.060.000 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.200.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.259.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.345.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.466.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT 1.504.500 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.559.500 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.600.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.718.000 TL

Toyota Corolla Cross fiyat listesi Şubat 2024

Toyota Corolla Cross fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.575.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.620.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.769.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.884.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.912.500 TL

Toyota CH-R fiyat listesi Şubat 2024

Toyota CH-R fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.550.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1.730.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 1.830.000 TL

Toyota Yaris fiyat listesi Şubat 2024

Toyota Yaris fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.035.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.103.500 TL

  • 1.5 Flame Multidrive S 1.123.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.173.500 TL

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.275.000 TL

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.338.500 TL

  • 1.5 Hybrid Passion e-CVT 1.458.000 TL

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Toyota Yaris Cross fiyat listesi Şubat 2024

Toyota Yaris Cross fiyat listesi Şubat 2024

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.335.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.368.000 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.433.000 TL

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.468.000 TL

  • 1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 1.500.500 TL

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.567.000 TL

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.750.000 TL

Toyota Camry fiyat listesi Şubat 2024

Toyota Camry fiyat listesi Şubat 2024
  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.800.000 TL

Toyota RAV4 fiyat listesi Şubat 2024

Toyota RAV4 fiyat listesi Şubat 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 2.670.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 2.937.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.079.000 TL 

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.086.500 TL

Toyota Hillux fiyat listesi Şubat 2024

Toyota Hillux fiyat listesi Şubat 2024

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure 1.556.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T 1.500.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 1.625.500 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T 1.730.000 TL

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