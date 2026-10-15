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Toplu Taşımada Telefonuna Bakanlara Karşı Yeni Yöntem Bulan Brezilyalı

Toplu Taşımada Telefonuna Bakanlara Karşı Yeni Yöntem Bulan Brezilyalı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.10.2026 - 16:37
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Toplu taşımada telefonla vakit geçirenlerin en tanıdık rahatsızlıklarından biri, yan taraftan ekranı süzen bir çift göz. Brezilyalı X kullanıcısı @notvictro da otobüste yolculuk ederken yanında ayakta duran kadının telefonuna baktığından şüphelendi ve şüphesini kanıtlamak için oldukça yaratıcı bir yol buldu. Ekranın parlaklığını kısıp ön kamerayla fotoğraf çeken kullanıcı, merakına yenik düşen yol arkadaşını suçüstü yakaladı. Hikâye tatlıya bağlandı: kullanıcının anlattığına göre fotoğrafı açıp parlaklığı yeniden artırdığında ikisi birden gülmeye başladı. Kısa sürede viral olan paylaşımın altında, başkasının ekranına göz atmayı açık açık itiraf edenler de bundan nefret edenler de buluştu.

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"Bugün otobüste yanımda ayakta duran kadının telefonuma baktığından şüphelendim. Ekranın parlaklığını kısıp bir fotoğraf çektim ve onu suçüstü yakaladım."

"Bugün otobüste yanımda ayakta duran kadının telefonuma baktığından şüphelendim. Ekranın parlaklığını kısıp bir fotoğraf çektim ve onu suçüstü yakaladım."
twitter.com

"Meraklılardan nefret ediyorum ama toplu taşımada başkalarının telefonuna göz atmaya bayılıyorum."

"Meraklılardan nefret ediyorum ama toplu taşımada başkalarının telefonuna göz atmaya bayılıyorum."
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"Ayakta eve dönen, yorgun, çalışan siyahi bir kadından azıcık dedikoduyu mu esirgeyeceksin?"

"Ayakta eve dönen, yorgun, çalışan siyahi bir kadından azıcık dedikoduyu mu esirgeyeceksin?"
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"Ekranın yavaş yavaş karardığını izlerken aklından bin bir ihtimal geçirmiştir ama hiçbiri suçüstü yakalanmak değildir."

"Ekranın yavaş yavaş karardığını izlerken aklından bin bir ihtimal geçirmiştir ama hiçbiri suçüstü yakalanmak değildir."
twitter.com

"Yüzündeki 'yakaladım seni yaramaz' ifadesi..."

"Yüzündeki 'yakaladım seni yaramaz' ifadesi..."
twitter.com
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"Haksız mı? Toplu taşımayla yolculuk etmenin işe yarayan nadir yanlarından biri başkalarının yazışmalarını okumak."

"Haksız mı? Toplu taşımayla yolculuk etmenin işe yarayan nadir yanlarından biri başkalarının yazışmalarını okumak."
twitter.com

"Kim yapmadı ki? Dün kardiyo yaparken bir yandan da önümdeki kadının mesajlarını okumaya çalışıyordum. Siyasetle ilgili bir şeydi ama maalesef tam anlayamadım."

"Kim yapmadı ki? Dün kardiyo yaparken bir yandan da önümdeki kadının mesajlarını okumaya çalışıyordum. Siyasetle ilgili bir şeydi ama maalesef tam anlayamadım."
twitter.com

"Ben de meraklıyım. Bir keresinde otobüs camındaki yansımadan yakalandım; çocuk fark edeyim diye yansımadan gözümün içine bakıp durdu. Anladığımda utançtan kıpkırmızı oldum."

"Ben de meraklıyım. Bir keresinde otobüs camındaki yansımadan yakalandım; çocuk fark edeyim diye yansımadan gözümün içine bakıp durdu. Anladığımda utançtan kıpkırmızı oldum."
twitter.com

"Bir keresinde metroda yanımdakinin telefonuna bakıyordum, adam 'İster misin, sen de biraz kurcala' diye sordu. Utançtan ölüyordum."

"Bir keresinde metroda yanımdakinin telefonuna bakıyordum, adam 'İster misin, sen de biraz kurcala' diye sordu. Utançtan ölüyordum."
twitter.com

"Ben olsam rahat okusun diye yazı boyutunu büyütürdüm."

"Ben olsam rahat okusun diye yazı boyutunu büyütürdüm."
twitter.com
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"Başkalarının telefonuna bakmıyorum ama kulaklıkla müzik dinleyip boşluğa bakarak gülümserken birinin fotoğrafımı çekmesinden korkuyorum."

"Başkalarının telefonuna bakmıyorum ama kulaklıkla müzik dinleyip boşluğa bakarak gülümserken birinin fotoğrafımı çekmesinden korkuyorum."
twitter.com

"En kötüsü, yolculuk boyunca telefonuna baktığımızı sanan birinin yanına oturmak. Mahremiyet mi istiyorsun? Toplu taşımada telefon kullanma. Ben bütün yolu müzik dinleyip camdan dışarı bakarak geçiriyorum."

"En kötüsü, yolculuk boyunca telefonuna baktığımızı sanan birinin yanına oturmak. Mahremiyet mi istiyorsun? Toplu taşımada telefon kullanma. Ben bütün yolu müzik dinleyip camdan dışarı bakarak geçiriyorum."
twitter.com

"Bu gerçekten günümü mahveder. Nerede olursa olsun telefonuma kafa uzatılmasından nefret ediyorum."

"Bu gerçekten günümü mahveder. Nerede olursa olsun telefonuma kafa uzatılmasından nefret ediyorum."
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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