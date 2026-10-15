Toplu Taşımada Telefonuna Bakanlara Karşı Yeni Yöntem Bulan Brezilyalı

Toplu taşımada telefonla vakit geçirenlerin en tanıdık rahatsızlıklarından biri, yan taraftan ekranı süzen bir çift göz. Brezilyalı X kullanıcısı @notvictro da otobüste yolculuk ederken yanında ayakta duran kadının telefonuna baktığından şüphelendi ve şüphesini kanıtlamak için oldukça yaratıcı bir yol buldu. Ekranın parlaklığını kısıp ön kamerayla fotoğraf çeken kullanıcı, merakına yenik düşen yol arkadaşını suçüstü yakaladı. Hikâye tatlıya bağlandı: kullanıcının anlattığına göre fotoğrafı açıp parlaklığı yeniden artırdığında ikisi birden gülmeye başladı. Kısa sürede viral olan paylaşımın altında, başkasının ekranına göz atmayı açık açık itiraf edenler de bundan nefret edenler de buluştu.