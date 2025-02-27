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"Toplu Taşıma Aurayı Kirletiyor" Diyen İçerik Üreticisine Gelen Yanıtlar Gülümsetti

"Toplu Taşıma Aurayı Kirletiyor" Diyen İçerik Üreticisine Gelen Yanıtlar Gülümsetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 12:46

İçerik üreticisi Merve Şahin Evirgen yaptığı paylaşımda, toplu taşımada birçok farklı insanın enerjisiyle temas etmenin aurayı olumsuz etkilediğini savundu. Bu tür ortamlarda zaman geçiren kişilerin enerjilerinin karıştığını belirten Evirgen, eğer düzenli olarak 'arındırma' yapılmazsa hayatımıza daha fazla negatiflik çekebileceğimizi öne sürdü. Peki bu sözlere Twitter ahalisi neler dedi? Gelin bakalım!

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Her şey @caysizhayat adlı kullanıcının bu tweeti ile başladı. Evirgen’e göre tanımadığımız insanlarla aynı ortamda bulunmak bile ruhsal dengemizi bozabiliyor!

Peki kimler bu sözlere ne dedi? Bakıyoruz!

Peki kimler bu sözlere ne dedi? Bakıyoruz!
twitter.com

😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Hani üniversiteyi şehrimizde okuyunca alacaktı?

Hani üniversiteyi şehrimizde okuyunca alacaktı?
twitter.com

Haklı sanki...

Haklı sanki...
twitter.com
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😂👇🏻

😂👇🏻
twitter.com

Hiiç! 😂

Hiiç! 😂
twitter.com

Merak etme, yalnız değilsin!

Merak etme, yalnız değilsin!
twitter.com

Son zamanlarda bu tarz kelimeler çok arttı çok...

Son zamanlarda bu tarz kelimeler çok arttı çok...
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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