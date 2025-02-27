"Toplu Taşıma Aurayı Kirletiyor" Diyen İçerik Üreticisine Gelen Yanıtlar Gülümsetti

İçerik üreticisi Merve Şahin Evirgen yaptığı paylaşımda, toplu taşımada birçok farklı insanın enerjisiyle temas etmenin aurayı olumsuz etkilediğini savundu. Bu tür ortamlarda zaman geçiren kişilerin enerjilerinin karıştığını belirten Evirgen, eğer düzenli olarak 'arındırma' yapılmazsa hayatımıza daha fazla negatiflik çekebileceğimizi öne sürdü. Peki bu sözlere Twitter ahalisi neler dedi? Gelin bakalım!