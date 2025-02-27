"Toplu Taşıma Aurayı Kirletiyor" Diyen İçerik Üreticisine Gelen Yanıtlar Gülümsetti
"Toplu Taşıma Aurayı Kirletiyor" Diyen İçerik Üreticisine Gelen Yanıtlar Gülümsetti
İçerik üreticisi Merve Şahin Evirgen yaptığı paylaşımda, toplu taşımada birçok farklı insanın enerjisiyle temas etmenin aurayı olumsuz etkilediğini savundu. Bu tür ortamlarda zaman geçiren kişilerin enerjilerinin karıştığını belirten Evirgen, eğer düzenli olarak 'arındırma' yapılmazsa hayatımıza daha fazla negatiflik çekebileceğimizi öne sürdü. Peki bu sözlere Twitter ahalisi neler dedi? Gelin bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki kimler bu sözlere ne dedi? Bakıyoruz!
😂👇🏻
Hani üniversiteyi şehrimizde okuyunca alacaktı?
Haklı sanki...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
😂👇🏻
Hiiç! 😂
Merak etme, yalnız değilsin!
Son zamanlarda bu tarz kelimeler çok arttı çok...
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın