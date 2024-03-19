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Toplu Sözleşme Detayı: Memur ve Emeklileri Gelecek Yıllarda Daha Düşük Zamlar Alabilir!

Toplu Sözleşme Detayı: Memur ve Emeklileri Gelecek Yıllarda Daha Düşük Zamlar Alabilir!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.03.2024 - 13:00

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme nedeniyle Temmuz 2024’ten itibaren daha az zam alabilir uyarısı şaşırttı. Resmi açıklanan enflasyonun altında kalacak zamlar nasıl hesaplandı? 2024 ve 2025 yıllarında memurların maaşında 72 bin TL'den fazla kayıp görülebilir.

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Memur ve emekliler toplu sözleşme nedeniyle Ocak 2024'te yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi ve esnaf emeklisine verilen enflasyon farkı zammı bu oranda olmamıştı.

Memur ve emekliler toplu sözleşme nedeniyle Ocak 2024'te yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi ve esnaf emeklisine verilen enflasyon farkı zammı bu oranda olmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı tarafından yükseltilerek ek zamlarla SSK ve Bağ-kur emeklileri de yüzde 49,25 oranındaki zamma kavuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zam konusundaki açıklamada, "Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri enflasyonun tamamını alacaklar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zam konusundaki açıklamada, "Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri enflasyonun tamamını alacaklar" demişti.

Bunun farkı hesaplandığında, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kaynaklı zamlarda geriye düşecek görünüyor.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Birgün'de köşesinde, memur ve emeklilerinin toplu sözleşmede yer alan 2024 ilk yarısı için yüzde 15, 2024 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 ilk yarısı için yüzde 6 ve 2025 ikinci yarısı için de yüzde 5 oranında zamlarında enflasyondaki fark nedeniyle 4 dönemde alacakları zammın tahmin edilen enflasyona göre, ortalama memur maaşına göre toplamda 72 bin TL kayıp oluşturacağını hesapladı.

İşte o hesaplama.

İşte o hesaplama.

Memur toplu sözleşmelerindeki enflasyon farkının zamma farklı yansıyacak olmasıyla Hazine'nin de bu durumdan yaklaşık 280 milyar TL karlı çıkacağını da açıkladı.

Memur toplu sözleşmelerindeki enflasyon farkının zamma farklı yansıyacak olmasıyla Hazine'nin de bu durumdan yaklaşık 280 milyar TL karlı çıkacağını da açıkladı.

Memurların beklenen enflasyon ile toplu sözleşmedeki oranlardaki hesaplama nedeniyle zararlı çıkacağını belirten Çelik, sendikanın da bu konuda açıklama yapması gerektiğini iletti.

Memurların beklenen enflasyon ile toplu sözleşmedeki oranlardaki hesaplama nedeniyle zararlı çıkacağını belirten Çelik, sendikanın da bu konuda açıklama yapması gerektiğini iletti.
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