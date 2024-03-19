Toplu Sözleşme Detayı: Memur ve Emeklileri Gelecek Yıllarda Daha Düşük Zamlar Alabilir!
Toplu Sözleşme Detayı: Memur ve Emeklileri Gelecek Yıllarda Daha Düşük Zamlar Alabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Memur ve emekliler toplu sözleşme nedeniyle Ocak 2024'te yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi ve esnaf emeklisine verilen enflasyon farkı zammı bu oranda olmamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zam konusundaki açıklamada, "Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken, SSK ve BAĞKUR emeklileri enflasyonun tamamını alacaklar" demişti.
İşte o hesaplama.
Memur toplu sözleşmelerindeki enflasyon farkının zamma farklı yansıyacak olmasıyla Hazine'nin de bu durumdan yaklaşık 280 milyar TL karlı çıkacağını da açıkladı.
Memurların beklenen enflasyon ile toplu sözleşmedeki oranlardaki hesaplama nedeniyle zararlı çıkacağını belirten Çelik, sendikanın da bu konuda açıklama yapması gerektiğini iletti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda