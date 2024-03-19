Toplu Sözleşme Detayı: Memur ve Emeklileri Gelecek Yıllarda Daha Düşük Zamlar Alabilir!

Bunun farkı hesaplandığında, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kaynaklı zamlarda geriye düşecek görünüyor.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, Birgün'de köşesinde, memur ve emeklilerinin toplu sözleşmede yer alan 2024 ilk yarısı için yüzde 15, 2024 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 ilk yarısı için yüzde 6 ve 2025 ikinci yarısı için de yüzde 5 oranında zamlarında enflasyondaki fark nedeniyle 4 dönemde alacakları zammın tahmin edilen enflasyona göre, ortalama memur maaşına göre toplamda 72 bin TL kayıp oluşturacağını hesapladı.