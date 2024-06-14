Görüş Bildir
Haberler
Spor
Toni Kroos ve Hâletiruhiyemiz

etiket Toni Kroos ve Hâletiruhiyemiz

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
14.06.2024 - 21:57 Son Güncelleme: 14.06.2024 - 22:30

Futbolda şiddet yılını geride bırakan bizler futbol konusunda da oldukça yorgunuz. Euro 2024’e tam anlamıyla konsantre olabilen var mı aramızda? Bilmem. 

Futbolun bir oyun olduğunu,

Rakiplerin değerli olduğunu,

Evimizde misafir ağırlamakla övünen “misavirperver” bir ülke olarak, bir deplasman tribününe bile tahammül edemeyişimiz bu yılın da unutulmazları oldu.

Oyun izlemek deseniz onu da unuttuk. Yatanın kalkmadığı, hakemler dosyasının daima açık olduğu, TFF’nin trajikomik “yeter” feryatları… Aman benden de bir yeter!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şimdi gelin birlikte ev sahibi Almanya’ya biraz konsantre olarak birlikte ısınmaya çalışalım.

Şimdi gelin birlikte ev sahibi Almanya’ya biraz konsantre olarak birlikte ısınmaya çalışalım.

Şairler ve filozoflar ülkesi (Dichter und Denker), saat mekanizması gibi çalışan, çalışkan, yenilikçi, güvenilir, örgütsel ruhu, metodik çalışması ve dakikliği ile tanınan ve takdir edilen disiplinli ulus hakkındaki Alman efsanesi, günlerce odağımızda olacak. 

Yıldızlarla dolu ve galibiyet beklentisi yüksek bir milli futbol takımının, diğer zamanlarda olduğu gibi, mevcut sorunların bir an için unutulmasına katkıda bulunabileceği ve millete bir nebze olsun heyecan yaşatabileceği doğrudur. Ancak son iki Dünya Kupası'nda grup aşamasını bile geçemeyen takım, güven vermiyor. 

Avrupa Kupası hazırlıklarında vasat bir oyun ve mütevazı rakipleri yenmenin zorlukları göz önüne alındığında, Euro 2024’ten sonra emekli olacak olan Toni Kroos son zamanlarda ne düşündüğünü söylemekten çekinmedi. Yeterince güçlü değiliz, dedi. Elbette kaleci Manuel Neuer uzun bir sakatlığın ardından en iyi anını yaşamıyor. Geçen gün, Wembley'de finalde karşılaşan Real Madrid oyuncusu Rüdiger ile forvet Fühlkrug'un idmanlarında kavganın eşiğinde olduklarını gördük; bu da bazı analistler için takımın mücadeleci olduğunun kanıtı.

E yeterli mi tüm bunlar?

E yeterli mi tüm bunlar?

Kroos'un milli takıma dönüşü bile neredeyse şüphe uyandırıyor. Onun futbol kalitesinden değil elbet, 34 yaşındaki Kroos’a bu pozisyonda ona meydan okuyabilecek genç bir oyuncunun olmaması zaten yeterince rahatsız edici. Elbette onun kıdemi ve prestiji takıma fayda sağlayabilir. Kaptan kol bandını takmasa bile varlığının bir ağırlığı, sesinin otoritesi var. 

Toni Kroos, şu anda efsanevi haleye sahip tek aktif Alman oyuncu. Geri kalanların kendilerini kutsamak için hâlâ gidecekleri uzun bir yol var.

Alman milli takımının Avrupa Kupası'nda giyeceği iki formadan birinin rengi de bugünlerde tartışmaların bir sebebi oldu. Oyuncular, görkemli zamanların beyazının yanı sıra, Macaristan ile karşılaşacakları ikinci maçta sahaya büyük bir taraftar kesiminin özdeşleşmekten uzak olduğu pembe kıyafetlerle çıkacak. Çok fazla kişi uğursuzluk ününe atfediyor. Forma renkleri, turnuva maskotları, mesafeyle izlediğimiz animasyon filmler şairlerin ve filozofların ülkesinde görünürde bir yaratıcı deha eksikliğine işaret ediyor. Bunalımlı bir ortamın ortasında popüler bir festivale biraz hazır mıyız? Hazırsak, geriye sadece hava tahminlerinin doğru çıkması ve yağışlı, sıcaklığın 20 derecenin altında olduğu bir Avrupa Kupası'nın olması kalıyor. 

Hepimize iyi seyirler!

Hikayesi bol bir turnuva olsun.

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam