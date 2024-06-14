Toni Kroos ve Hâletiruhiyemiz

Futbolda şiddet yılını geride bırakan bizler futbol konusunda da oldukça yorgunuz. Euro 2024’e tam anlamıyla konsantre olabilen var mı aramızda? Bilmem.

Futbolun bir oyun olduğunu,

Rakiplerin değerli olduğunu,

Evimizde misafir ağırlamakla övünen “misavirperver” bir ülke olarak, bir deplasman tribününe bile tahammül edemeyişimiz bu yılın da unutulmazları oldu.

Oyun izlemek deseniz onu da unuttuk. Yatanın kalkmadığı, hakemler dosyasının daima açık olduğu, TFF’nin trajikomik “yeter” feryatları… Aman benden de bir yeter!