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Tırtıklı, Kabartmalı ve Dahası: Prezervatif Türlerinin Birbirinden Farkı Ne?

etiket Tırtıklı, Kabartmalı ve Dahası: Prezervatif Türlerinin Birbirinden Farkı Ne?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 23:46

Prezervatif deyip geçmemek gerek. Çünkü herkesin zevkleri ve ihtiyaçları farklı olabilir. Hem kendi gereksinimlerini hem de partnerinin isteklerini göz önünde bulundurmak için nasıl prezervatifler tercih etmen gerektiğini öğrenmeye hazır mısın?

Yanıtın 'Evet' ise vakit kaybetmeden tırtıklı prezervatif, kabartmalı ve diğerlerini de yakından tanıyarak prezervatif çeşitlerini ve özelliklerini incelemeye başlayalım! 😉

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Klasik

Klasik prezervatif, prezervatifin en çok kullanılan versiyonudur ve genellikle zevklerinde standartlaşmış özelliklerden vazgeçemeyenler tarafından tercih edilir. Rezervuar uçlu, baş kısmı dana geniş yapıdaki modeller klasik prezervatif grubuna girer. Ayrıca bu modellerde rahatlatıcı vanilya aroması ile takma kolaylığı sunan kayganlaştırıcı jel de bulunur. Dolayısıyla her duruma uyan, hızlı kullanıma hazır, geleneksel bir haz için klasik prezervatifleri her zaman tercih edebilirsin. ✌️

Geciktirici Etkili

Diğer adıyla 'rötar' olarak da bilinen bu prezervatifler, tam olarak adından beklenen şekilde ilişki süresini uzatarak cinsel hazzı artırmayı hedefler. Bu sayede her iki tarafa da ilişkiden maksimum seviyede zevk alma avantajı sağlar. Genellikle ilk kez cinsel ilişkiye girecek olanlara önerilse de andan keyif almak ve normalden çok daha uzun süreli bir deneyim elde etmek isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Rezervuar uçlu, kayganlaştırıcılı bu prezervatifler partnerleri yavaşlatmak için mükemmeldir. 👍

Sımsıkı

Standart boyutlardan çok daha dar yapılı olan bu prezervatifler penisi, adı üstüne sımsıkı sarmak üzere geliştirilmiştir. Dolayısıyla çok daha doruklarında ve sürekli tetikte bir ilişki deneyimi temin eder. Özellikle kabına sığamayanlar veya normalden farklı bir haz almak isteyenler tarafından kullanılabilir. Daha iyi saran form, iki taraf için de hissiyatı maksimuma çıkarır.

Kabartmalı

Her iki taraf için haz demişken, kabartmalı ve tırtıklı gibi farklı isimlerle anılan prezervatif çeşitlerinden de bahsetmek gerek. Bu tür prezervatifler, özellikle prezervatif takmayan partner hazzını artırmak için üretilmiştir. Ayrıca birçok kabartmalı prezervatif modeli, 'orgazmax jel' gibi afrodizyak etkili aromalar ve kayganlaştırıcılar ile zenginleştirilmiştir. Bu özel doku sayesinde partnerler zevki doruklarında hissedebilir ve aynı anda orgazm olabilir. 👏

Aromalı

Aromalı prezervatifler, cinsel ilişkiyi daha eğlenceli ve keyifli hale getirmek isteyenler için mükemmeldir. Çoğu kişi aromasız prezervatif kullansa da arada bir işleri renklendirmek ve farklı tatlar denemek için çekmecenizde birkaç çeşit aromalı prezervatif bulundurmayı tercih edebilirsiniz. Üstelik bu prezervatiflerde vanilya gibi klasik aromaların yanı sıra; mango, çilek, çikolata, nane gibi oldukça farklı tatlar da bulunur. Dolayısıyla herkes kendi zevkine uygun ürünü rahatlıkla bulabilir. 😍

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Kadın Prezervatifi

Femidom veya diğer adıyla kadın prezervatifi, güvenilirliği en çok tartışılan prezervatif modelleri arasındadır. Ancak tıpkı diğer prezervatifler gibi istenmeyen gebeliklerden ve partnerler arası aktarımı mümkün olan enfeksiyonlardan korunma konusunda oldukça etkilidir. Standart prezervatiflerden farklı olarak, vajinaya veya anüse yerleştirilen ve içeride esneyerek genişleyen kese şeklindedir. Açık ucu içeri, kapalı ucu dışarı gelecek şekilde takılan kadın prezervatifi, ilk başta garip gelse de ilişkide arada bir taraf değiştirmek amacıyla rahatlıkla kullanılabilir. 😎

İnce

İnce prezervatifler, hissiyatı maksimuma çıkarmak ve partnerler arası bariyerleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiş ürünlerdir. İncecik yapısı ile hazzı doyasıya yaşamak isteyenler için ideal olan bu prezervatifler, kimi zaman çeşitli aromalar ve kayganlaştırıcılar ile zenginleştirilmiş yapıda olabilir. Bu da partnerler için kullanımı çok daha keyifli ve kolay hale getirir.

Ultra İnce

İnce prezervatiflerden de ince olan ultra ince prezervatifler tam olarak 'yok gibi' hissi sunan modellerdir. Çoğu zaman 'zero' gibi farklı isimlerle anılan bu prezeratiflerde alt grup çeşitliliği oldukça fazladır. Düz veya paralel yüzeyli, aromalı veya aromasız olabilen bu prezervatiflerin ortak özelliği, tüy gibi ince olmalarıdır. Ancak bu, güvensiz oldukları anlamına gelmez çünkü lateks malzemeden gelen koruyucu etki en ince haliyle devam eder. Dolayısıyla ten hissini almak ve aynı anda prezervatiften gelen kayganlaştırıcı veya tırtıklı hazdan faydalanmak için daha iyisi düşünülemeyebilir. 👊

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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