Tırtıklı, Kabartmalı ve Dahası: Prezervatif Türlerinin Birbirinden Farkı Ne?

Prezervatif deyip geçmemek gerek. Çünkü herkesin zevkleri ve ihtiyaçları farklı olabilir. Hem kendi gereksinimlerini hem de partnerinin isteklerini göz önünde bulundurmak için nasıl prezervatifler tercih etmen gerektiğini öğrenmeye hazır mısın?

Yanıtın 'Evet' ise vakit kaybetmeden tırtıklı prezervatif, kabartmalı ve diğerlerini de yakından tanıyarak prezervatif çeşitlerini ve özelliklerini incelemeye başlayalım! 😉