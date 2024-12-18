Ticaret Bakanlığı, Piyasadaki Üç Oyuncak Çeşidi İçin Toplatma Kararı Verdi
Ticaret Bakanlığı, Piyasadaki Üç Oyuncak Çeşidi İçin Toplatma Kararı Verdi
Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve bazılarının toplatılmasına karar verdi. Bazı ürünlerde kurşun ve flatat gibi kimyasalların sınırın çok üstünde olduğu belirlendi. İşte toplatılması kararlaştırılan 3 oyuncak çeşidi...
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Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve bazı oyuncakların kurşun ve flatat gibi kimyasallarının sınırın çok üstünde olduğu ortaya çıktı. Sağlığı tehdit eden bu maddeler en çok çocukların en sevdiği slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerde var.
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ATV Ana Haber'e konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Taştekin oyuncaklarda tespit edilen kurşun ve fitalat maddesi hakkında "Kansere sebep olabilir birçok kanserin sebebidir. Kurşun en zararlı yoğun metallerden bir tanesidir. Alzheimer, yorgunluk, demans, halsizlik yapan bir maddedir" dedi.
Bakanlık kolayca kopabilen oyuncaklar ve boncuklu kıyafetlerden bazılarını da toplatma kararı aldı. Prof. Taştekin, "Kopabilen veya boncuklu kıyafetleri almayın çünkü çocuk bilemez her şeyi tanımak istediği için ağzın almak ister o yüzden onlar evlerine bile sokmasınlar" diyerek aileleri uyardı.
Toplatılma kararı alınanlar arasında bijuteri ürünleri, oda kokuları, stickerlar var. Plastik ördeklerde bile zararlı bir madde olan fitalat çıktı.
Ticaret Bakanlığı'nın toplatılmasına karar verdiği ürünlerden biri de bir markanın boyası. Sebebi ise lacivert rengi oluşturulurken haddinden fazla kurşun kullanılması.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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