Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ek Gümrük Vergisini Savundu Tüketiciden Anlayış Bekledi

Ülkemizde 'Temu vergisi' adıyla anılan ek gümrük vergisi yurt dışından uygun alışveriş yapmak isteyen tüketiciye büyük bir darbe vurdu. 'Temu vergisi' sonrası tüketicilerin isyanına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan cevap geldi. Bolat, yerli üreticiyi korumak istediklerini söyledi. Kararda esnaf ve KOBİ şikayetlerinin etkili olduğunu söyleyen Bolat, uluslararası firmaları işaret etti. Kargo ücretlerine de yeni düzenleme geliyor.