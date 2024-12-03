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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ek Gümrük Vergisini Savundu Tüketiciden Anlayış Bekledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ek Gümrük Vergisini Savundu Tüketiciden Anlayış Bekledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.12.2024 - 10:58

Ülkemizde 'Temu vergisi' adıyla anılan ek gümrük vergisi yurt dışından uygun alışveriş yapmak isteyen tüketiciye büyük bir darbe vurdu. 'Temu vergisi' sonrası tüketicilerin isyanına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan cevap geldi. Bolat, yerli üreticiyi korumak istediklerini söyledi. Kararda esnaf ve KOBİ şikayetlerinin etkili olduğunu söyleyen Bolat, uluslararası firmaları işaret etti. Kargo ücretlerine de yeni düzenleme geliyor.

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Ülkemize Temu vergisi olarak gelen ek gümrük vergisi tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Ucuz ürün almanın önüne geçen bu hamleye Bakan Bolat'tan açıklama geldi.

Ülkemize Temu vergisi olarak gelen ek gümrük vergisi tüketicilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Ucuz ürün almanın önüne geçen bu hamleye Bakan Bolat'tan açıklama geldi.

NTV’ye konuşan Bolat, yurt dışı alışverişlerle ilgili yapılan bu tarz yapılandırma ve düzenlemelerin yerli üreticilerin zarar görmemesi için yapıldığını söyledi.

NTV’ye konuşan Bolat, yurt dışı alışverişlerle ilgili yapılan bu tarz yapılandırma ve düzenlemelerin yerli üreticilerin zarar görmemesi için yapıldığını söyledi.

Bolat, “Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo sisteminden faydalanmasının olumsuz etkileri oldu. Esnaf ve KOBİ’lerden gelen şikayetler üzerine 150 Euro sınırını 30 Euro’ya düşürdük" dedi.

Bolat, “Uzakdoğu menşeli firmaların hızlı kargo sisteminden faydalanmasının olumsuz etkileri oldu. Esnaf ve KOBİ’lerden gelen şikayetler üzerine 150 Euro sınırını 30 Euro’ya düşürdük" dedi.

Tüketiciden anlayış beklediklerini söyleyen Bolat, firmaların kargo ücretlerini ürün fiyatından ayrı göstererek vergiden kaçınma girişimlerini engellemek için yeni bir mekanizmanın devreye alındığını da söyledi.

Tüketiciden anlayış beklediklerini söyleyen Bolat, firmaların kargo ücretlerini ürün fiyatından ayrı göstererek vergiden kaçınma girişimlerini engellemek için yeni bir mekanizmanın devreye alındığını da söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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