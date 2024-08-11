The Witcher 4 Geralt'ı Geri Döndürecek Ancak Odak Bir Başkasında!

Geralt'ın seslendirme sanatçısı Doug Cockle verdiği röportajda sıradaki oyunda Geralt'ın da yer alacağı müjdesini verdi. 'Witcher 4 duyuruldu ama bu konuda bir şey söyleyemem. Geralt oyunun bir parçası olacak, sadece ne kadar olacağını bilmiyoruz ve oyun Geralt'a odaklanmayacak. Yani bu kez onunla ilgili değil' ifadelerini kullanan sanatçı daha sonrasında ise 'Kimin hakkında olduğunu bilmiyoruz. Öğrenmek için heyecanlıyım. Öğrenmek istiyorum! Henüz herhangi bir senaryo görmedim, görseydim de size söyleyemezdim. Olay bu, yani yalan söylüyor olabilirim. Ama söylemiyorum. Yoksa öyle miyim?' diyerek hayranları belirsizliğe sürüklese de daha fazla heyecanlanmak için artık geçerli sebeplerimiz var.