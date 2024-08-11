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The Witcher 4 Geralt'ı Geri Döndürecek Ancak Odak Bir Başkasında!

The Witcher 4 Geralt'ı Geri Döndürecek Ancak Odak Bir Başkasında!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.08.2024 - 16:52

CD Project Red yeni The Witcher oyunu üzerinde çalışmaya devam ederken oyuna dair hayranları yakından ilgilendiren bir detay da ortaya çıktı. The Witcher 3 Geralt'ı geri getirse de işler biraz farklı ilerleyecek.

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Yeni The Witcher oyununun ilk duyurusu 2022 yılında yapılmıştı.

Yeni The Witcher oyununun ilk duyurusu 2022 yılında yapılmıştı.

Hala geliştirme aşamasında olan ve Polaris kod adıyla anılan oyundan paylaşılan ilk görselde Vaşak Okulu'na ait olduğu düşünülen bir madalyon görüyorduk. Geralt'ın ise bir Kurt Okulu mensubu olduğunu hatırlatmış olalım.

The Witcher 4 veya nam-ı diğer Polaris ile birlikte efsane canavar avcımız Geralt of Rivia'nın da geri döneceğinin ilk sinyallerini aldık.

The Witcher 4 veya nam-ı diğer Polaris ile birlikte efsane canavar avcımız Geralt of Rivia'nın da geri döneceğinin ilk sinyallerini aldık.

Oyunun ilk duyurusunda The Witcher 4'ün hikayesinin bu kez üç ana oyun ve DLC'ler gibi Geralt'a odaklanmayacağı zaten duyurulmuştu. Ancak Geralt'ın seslendirme sanatçısının yaptığı açıklamalar Geralt'ın tümden unutulmadığını gösteriyor.

The Witcher 4'te Geralt da yer alacak ancak ana odakta olmayacak.

The Witcher 4'te Geralt da yer alacak ancak ana odakta olmayacak.

Geralt'ın seslendirme sanatçısı Doug Cockle verdiği röportajda sıradaki oyunda Geralt'ın da yer alacağı müjdesini verdi. 'Witcher 4 duyuruldu ama bu konuda bir şey söyleyemem. Geralt oyunun bir parçası olacak, sadece ne kadar olacağını bilmiyoruz ve oyun Geralt'a odaklanmayacak. Yani bu kez onunla ilgili değil' ifadelerini kullanan sanatçı daha sonrasında ise 'Kimin hakkında olduğunu bilmiyoruz. Öğrenmek için heyecanlıyım. Öğrenmek istiyorum! Henüz herhangi bir senaryo görmedim, görseydim de size söyleyemezdim. Olay bu, yani yalan söylüyor olabilirim. Ama söylemiyorum. Yoksa öyle miyim?' diyerek hayranları belirsizliğe sürüklese de daha fazla heyecanlanmak için artık geçerli sebeplerimiz var.

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