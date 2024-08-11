The Witcher 4 Geralt'ı Geri Döndürecek Ancak Odak Bir Başkasında!
The Witcher 4 Geralt'ı Geri Döndürecek Ancak Odak Bir Başkasında!
CD Project Red yeni The Witcher oyunu üzerinde çalışmaya devam ederken oyuna dair hayranları yakından ilgilendiren bir detay da ortaya çıktı. The Witcher 3 Geralt'ı geri getirse de işler biraz farklı ilerleyecek.
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Yeni The Witcher oyununun ilk duyurusu 2022 yılında yapılmıştı.
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The Witcher 4 veya nam-ı diğer Polaris ile birlikte efsane canavar avcımız Geralt of Rivia'nın da geri döneceğinin ilk sinyallerini aldık.
The Witcher 4'te Geralt da yer alacak ancak ana odakta olmayacak.
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