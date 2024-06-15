Teşrik Tekbiri Nedir, Nasıl Getirilir? Diyanete Göre Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar?

İslam alemi bugün itibarıyla Kurban Bayramı'nın Arefe gününü idrak ediyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte farz namazlardan sonra getirilen teşrik tekbirleri de araştırılmaya başlandı. İbadetlerinde teşrik tekbirlerini ihmal etmek istemeyenler, ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilmelidir?

İşte, detaylar...