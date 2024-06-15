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Teşrik Tekbiri Nedir, Nasıl Getirilir? Diyanete Göre Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar?

Teşrik Tekbiri Nedir, Nasıl Getirilir? Diyanete Göre Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
15.06.2024 - 07:29

İslam alemi bugün itibarıyla Kurban Bayramı'nın Arefe gününü idrak ediyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte farz namazlardan sonra getirilen teşrik tekbirleri de araştırılmaya başlandı. İbadetlerinde teşrik tekbirlerini ihmal etmek istemeyenler, ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri ne zaman ve nasıl getirilmelidir? 

İşte, detaylar...

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İslam alemi yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na kavuştu.

İslam alemi yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na kavuştu.

Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran 2024 Cumartesi günü idrak ediliyor. Bayram ise 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Müslümanlar kurban ibadetinin yanı sıra farklı ibadetlerini de idrak edecek. 

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise teşrik tekbirlerini araştırmaya başladı.

Teşrik Tekbiri Nedir?

Teşrik Tekbiri Nedir?

Teşrik tekbirleri, Hz. Peygamber'in kurban bayramında namazlardan sonra getirdiği tekbirler olarak bilinir. 'Teşrik' kelime anlamı olarak 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamı taşır. Kurban Bayramı'nın birinci günü Mina'da kesilen kurbanlıkların etleri, diğer günlerde kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple 'et kurutma günleri' anlamına gelen bu günlere 'teşrik günleri' adı verilmiştir.

Teşrik Tekbiri Ne Zaman Getirilir?

Teşrik Tekbiri Ne Zaman Getirilir?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından (15 Haziran Cumartesi) başlayarak getirilmelidir. Tekbirler, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere, getirilmelidir.

Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir?

Teşrik Tekbiri Nasıl Getirilir?

Teşrik tekbirleri bayramın dört günü boyunca, farz namazlardan sonra getirilir. Toplamda bayram boyunca 23 kez tekbir getirilir. Tekbir getirmek, farz bir ibadet değil, vaciptir. 

Teşrik tekbirleri, Hanefi mezhebine göre 'Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.' şeklinde getirilir.

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