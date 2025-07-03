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Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Aşama: PKK Ne Zaman Silah Bırakacak? Yanıt DEM Parti'den Geldi

Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Aşama: PKK Ne Zaman Silah Bırakacak? Yanıt DEM Parti'den Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.07.2025 - 17:40

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. PKK'nın silah bırakması beklenirken DEM Parti'den açıklama geldi. Kamuoyunda 'PKK ne zaman silah bıracak?' tartışması sürerken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki haftayı işaret etti.

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DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını belirtti.

DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını belirtti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi.

Doğan, yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını belirterek bilgi verdi. Meclis’te  'Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin kurulması beklediklerini dile getiren Doğan, “Bu açıklamanın bir ayağı tabii ki Meclis'te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler, talepler arasındaki konsensüs arayışı. Bu aşama önemli bir aşama. DEM Parti olarak başından beri. Bunun için de çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu konuda toplumda hem beklenti var hem talep var hem istek var hem de destek var. Bunu da görüyoruz' dedi.

PKK ne zaman silah bırakacak? Kamuoyunun merakla beklediği sorunun yanıtı DEM Parti'den geldi.

PKK ne zaman silah bırakacak? Kamuoyunun merakla beklediği sorunun yanıtı DEM Parti'den geldi.

Terörsüz Türkiye sürecinde en merak edilen ve sürecin yapı taşını oluşturacak aşamadan biri de PKK'nın silah bırakması olacak. Kamuoyunda pek çok iddia bulunurken DEM Partili doğan 'önümüzdeki hafta'yı işaret etti. 

Doğan, Öcalan'dan açıklama gelmesini beklediklerini dile getirerek şunları dedi:

'Toplumun en geniş kesimlerine ulaşmaktan bahsediyoruz. Yani gerektiğinde komisyon böyle bir usule karar verirse birtakım görüşmeler yapabilir. Gerektiğinde uzmanlardan konuya dair raporlar isteyebilir. Gerektiğinde belgeler isteyebilir. Karar alma süreçlerinde ya da karar tavsiye etme süreçlerinde toplumun farklı düşünen veya bugüne kadar barış ve demokrasi konusunda çalışmaları olan kesimlerin katkısını alabilecek mekanizmayı da kurmamız lazım.

Bizim beklentimiz, bizim temennimiz bu açıklamanın, bu mesajın görüntülü olması. Biz DEM Parti olarak beklentimizi ifade ediyoruz. Mesajın nasıl geleceğine ve içeriğine ilişkin bir bilgimiz yok. Bizimle paylaşılan bilgiye göre; birkaç gün içerisinde Öcalan'dan söz konusu gelişmeyle ilgili, yani sürece dair yeni bir aşamaya taşıyacak görüşmeyle ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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