Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Aşama: PKK Ne Zaman Silah Bırakacak? Yanıt DEM Parti'den Geldi

Terörsüz Türkiye sürecinde en merak edilen ve sürecin yapı taşını oluşturacak aşamadan biri de PKK'nın silah bırakması olacak. Kamuoyunda pek çok iddia bulunurken DEM Partili doğan 'önümüzdeki hafta'yı işaret etti.

Doğan, Öcalan'dan açıklama gelmesini beklediklerini dile getirerek şunları dedi:

'Toplumun en geniş kesimlerine ulaşmaktan bahsediyoruz. Yani gerektiğinde komisyon böyle bir usule karar verirse birtakım görüşmeler yapabilir. Gerektiğinde uzmanlardan konuya dair raporlar isteyebilir. Gerektiğinde belgeler isteyebilir. Karar alma süreçlerinde ya da karar tavsiye etme süreçlerinde toplumun farklı düşünen veya bugüne kadar barış ve demokrasi konusunda çalışmaları olan kesimlerin katkısını alabilecek mekanizmayı da kurmamız lazım.

Bizim beklentimiz, bizim temennimiz bu açıklamanın, bu mesajın görüntülü olması. Biz DEM Parti olarak beklentimizi ifade ediyoruz. Mesajın nasıl geleceğine ve içeriğine ilişkin bir bilgimiz yok. Bizimle paylaşılan bilgiye göre; birkaç gün içerisinde Öcalan'dan söz konusu gelişmeyle ilgili, yani sürece dair yeni bir aşamaya taşıyacak görüşmeyle ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz.'