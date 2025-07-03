Terörsüz Türkiye Sürecinde Yeni Aşama: PKK Ne Zaman Silah Bırakacak? Yanıt DEM Parti'den Geldi
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. PKK'nın silah bırakması beklenirken DEM Parti'den açıklama geldi. Kamuoyunda 'PKK ne zaman silah bıracak?' tartışması sürerken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki haftayı işaret etti.
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DEM Parti, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını belirtti.
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PKK ne zaman silah bırakacak? Kamuoyunun merakla beklediği sorunun yanıtı DEM Parti'den geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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