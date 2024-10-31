Terapi Dünyasına Giriş Yapıyoruz: Ruhsal Dengenizi Bulmanızı Sağlayacak 12 Yol

Çoğu zaman sevdiğimiz bir aktiviteyi ya da hobimizi gerçekleştirirken 'Terapi gibi hissettiriyor.' diyoruz ya, işte bu yöntemler dışında çok basit ve bir o kadar etkili yol sıralayacağız. Umarız bu yollar sana çok iyi gelir ve kendini bir nebze de olsa daha iyi hissedersin. 💖

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