Terapi Dünyasına Giriş Yapıyoruz: Ruhsal Dengenizi Bulmanızı Sağlayacak 12 Yol
Terapi Dünyasına Giriş Yapıyoruz: Ruhsal Dengenizi Bulmanızı Sağlayacak 12 Yol
Çoğu zaman sevdiğimiz bir aktiviteyi ya da hobimizi gerçekleştirirken 'Terapi gibi hissettiriyor.' diyoruz ya, işte bu yöntemler dışında çok basit ve bir o kadar etkili yol sıralayacağız. Umarız bu yollar sana çok iyi gelir ve kendini bir nebze de olsa daha iyi hissedersin. 💖
Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Kendin için "Ben zamanı." yaratmayı deneyebilirsin.
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2. Duygularını asla gizleme, onları paylaş ve gün yüzüne çıkar.
3. Duygu ve düşüncelerini not alabilirsin. Mesela günlük tutabilirsin.
4. Meditasyon yapmaya bir şans ver deriz.
5. Sosyal medyaya bir süre ara vermeyi dene.
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6. Güvendiğin arkadaşlarınla sohbet etmeyi sıklaştır.
7. Hedef belirle ama büyük olmasına gerek yok. Küçük hedeflerle başla.
8. En basit ama etkili yöntemlerden biri: Nefes al, nefes ver... 🧘
9. Mutlaka hareket et.
10. Ne olursa olsun, her zaman başarıları kutla.
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