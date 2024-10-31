Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Terapi Dünyasına Giriş Yapıyoruz: Ruhsal Dengenizi Bulmanızı Sağlayacak 12 Yol

etiket Terapi Dünyasına Giriş Yapıyoruz: Ruhsal Dengenizi Bulmanızı Sağlayacak 12 Yol

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 10:48

Çoğu zaman sevdiğimiz bir aktiviteyi ya da hobimizi gerçekleştirirken 'Terapi gibi hissettiriyor.' diyoruz ya, işte bu yöntemler dışında çok basit ve bir o kadar etkili yol sıralayacağız. Umarız bu yollar sana çok iyi gelir ve kendini bir nebze de olsa daha iyi hissedersin. 💖

Not: İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Kendin için "Ben zamanı." yaratmayı deneyebilirsin.

Yoğun bir günün ardından kendine 10-15 dakika ayırmak büyük fark yaratabilir. İster sevdiğin bir şarkıyı dinle, ister sessiz bir köşede dinlen; bu küçük anlar zihnini toparlamana ve stresini azaltmana yardımcı olur.

2. Duygularını asla gizleme, onları paylaş ve gün yüzüne çıkar.

İyi ya da kötü ne yaşarsan yaşa, bir arkadaşınla konuşmak seni rahatlatabilir. İçini dökmek ve birinin seni dinlemesi, yalnız olmadığını hissettirir ve sorunlarının üstesinden gelme gücü verir. Bir çözüm yolu üretemese bile duygularını sesli bir şekilde ifade et ve seni dinleyen birilerinin olduğunu sana hatırlatması için lütfen arkadaşlarınla konuş.

3. Duygu ve düşüncelerini not alabilirsin. Mesela günlük tutabilirsin.

Yanında küçük bir defter ve kalem bulundurmaya çalış. Eğer için çok dolduysa ve birileriyle konuşma fırsatın yoksa o esnada, hemen içindekileri kağıda dök. Yazmayı bitirdikten sonra 1 kez oku ve duyguların somut olarak önünde olduğu için onları daha net anlayabilirsin.

4. Meditasyon yapmaya bir şans ver deriz.

Meditasyon zor bir şey gibi görünse de aslında basit bir şekilde başlayabilirsin. Sadece gözlerini kapatıp nefesine odaklanmak bile gerginliği azaltabilir. Sabah veya akşam rutinine birkaç dakikalık meditasyon eklemek zihinsel dinginlik sağlar.

5. Sosyal medyaya bir süre ara vermeyi dene.

Sürekli bildirimler ve paylaşımlar arasında kaybolmak enerjini tüketebilir. Günün belirli saatlerinde telefonunu bir kenara koyarak dijital detoks yapabilir ve kendine daha fazla alan açabilirsin. Sosyal medyada neredeyse herkes, hayatının göstermek istedikleri yönlerini paylaşır, bu yüzden herkesin hayatının mükemmel olduğunu düşünebiliriz. Bu yüzden aldanma ve sosyal medyaya küçük molalar ver.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Güvendiğin arkadaşlarınla sohbet etmeyi sıklaştır.

Yakın bir arkadaşla veya aile üyesiyle sohbet etmek, olaylara farklı bir açıdan bakmanı sağlayabilir. Duygularını paylaşmak bazen en büyük terapi olabilir, çünkü senin gördüğünden daha geniş bir perspektife sahip olabilirler.

7. Hedef belirle ama büyük olmasına gerek yok. Küçük hedeflerle başla.

Kendine kolayca ulaşabileceğin küçük hedefler koymak, motivasyonunu yüksek tutar. Örneğin bugün sadece 10 dakika yürüyüş yapmayı hedeflemek ya da tezgahta birikmiş bulaşıkları yıkamak bile kendini iyi hissetmene yardımcı olabilir. Adım adım ilerlemek başarı hissini artırır.

8. En basit ama etkili yöntemlerden biri: Nefes al, nefes ver... 🧘

Gergin veya stresli hissettiğinde nefes egzersizi yap. Oturduğun yerden bile birkaç kez derin nefes alıp nefes verebilirsin. Beynine daha fazla oksijen gidecek ve yavaş yavaş daha berrak düşünmeye başlayacaksın. Nefes al... Nefes ver... Harika!

9. Mutlaka hareket et.

Gün boyunca hareketsiz kalmak ruh halini olumsuz etkileyebilir. İster kısa bir yürüyüş, ister 5 dakikalık bir dans molası olsun, hareket etmek vücudundaki mutluluk hormonlarının salgılanmasını artırır ve enerjini yükseltir.

10. Ne olursa olsun, her zaman başarıları kutla.

Küçük ya da büyük, ne başarırsan kutlamayı hak ediyorsun. Her gün kendine 'Bugün neyi iyi yaptım?' diye sor ve kendini takdir et. Sonuç olarak başardığın ne varsa kendin başardın ve tebrik edilmeyi her zaman hak ediyorsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Kendi sınırlarını çizmeye başlayabilirsin. Mesela "Hayır." diyebilmeyi kendine öğret.

Herkese yetişmeye çalışmak seni bitkin düşürebilir. Gerektiğinde 'hayır' demeyi öğrenmek, kendine verdiğin önemi gösterir ve başkalarına sınırlarını belirtmek için bir fırsattır.

12. Kendine karşı daha nazik ol.

12. Kendine karşı daha nazik ol.

Hatalarını kabul etmek ve mükemmel olmaya çalışmamak kendine yapabileceğin en büyük iyiliktir. Günün sonunda kendine 'Bugün elinden gelenin en iyisini yaptın.' demeyi unutma.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın