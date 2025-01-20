onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Tenis Nereye Gitmek İstiyor: Avustralya Açık 2025

etiket Tenis Nereye Gitmek İstiyor: Avustralya Açık 2025

Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan - yazio
20.01.2025 - 23:08

Gösteri, gelenek, tarih ve endüstri dörtgeninde tenis nereye gitmek istiyor?

Sharapova, Nadal, Federer ve Williams dönemlerinin çoktan kapanmış olması, tenis endüstrisinin döngüsü hakkında bugünlerde neler düşündürüyor? Gelecek, zaman geçtikçe bugün anlamına gelir ve sanırım tenis endüstrisi bugünün anlamını arıyor.

Farklılığı ve elitliği ile bunca yıldır gurur duyulan tenis ekosisteminde sizce amigo kızları ya da NBA ve Super Bowl’dan alıştığımız şovları göreceğimiz günler yakın mıdır? Ne dersiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tenis endüstrisinin "yeni nesil" ve "hareketli" olmaktan ne anladığını ben de bugünlerde daha çok merak ediyorum.

Tenis endüstrisinin "yeni nesil" ve "hareketli" olmaktan ne anladığını ben de bugünlerde daha çok merak ediyorum.

Djokovic de bugünlerde arı kovanını karıştırıyor gibi görünüyor. Sporunun temposunu ve gücünü kaybetmemesinde sorumlu hissediyor gibi görünüyor. Günümüz gençliğinin ve yeni izleyicilerin eğlence peşinde olduğu artık bir sır değil.

Tüm içerikleri hızlıca tükettiğimiz şu zamanda, sadece maçların daha uzun ya da daha kısa sürmesi, üç veya beş setlik bitmeyen setler yerine tüm oklar eğlence sektörünü işaret ediyor.

Işıklar, kameralar, mikrofonlar, projektörler, müzik, sanal dünya… Sorun, teknolojinin az ya da çok uygulanmasının, hakemlerin varlığının ya da yokluğunun ya da benim çok sevdiğim spor hukuku çatısı altında mahkemelerin sporun ruhuna uygun hızının çok ötesine geçiyor.

24 dalın şampiyonu, "bence genç insanlarla daha fazla bağlantı kurmaya ve onları cezbetmeye çalışmalıyız" diye ısrar ederken, şüphesiz en avangard branş olan Avustralya Açık organizasyonu şimdiden animasyonlu ve gerçekçi olanaklar sunuyor.

24 dalın şampiyonu, "bence genç insanlarla daha fazla bağlantı kurmaya ve onları cezbetmeye çalışmalıyız" diye ısrar ederken, şüphesiz en avangard branş olan Avustralya Açık organizasyonu şimdiden animasyonlu ve gerçekçi olanaklar sunuyor.

Time bu günlerde maçları video oyunlarının en saf tarzıyla YouTube kanalı üzerinden yayınlıyor. Bu sporun liderleri, ürününe enerji vermeye çalışıyor ama özünü kaybetmeden…

Şimdi amaç gösteriyi Amerikalılaştırmak mı? Molalarda müzik çalan, insanların nachos yediği, bira içtiği ve aksiyon sırasında tribünlerde dolaştığı Amerika Açık, yol gösterici nitelikte mi? Boş vakit olduğunda, erkek ve kadın dansçılar devreye girdiğinde  sinirlerin gevşetebilir ve başka bir şey düşünebilir olması, yeni endüstri reçetesi olacak gibi görünüyor.

Muhafazakâr tenis dengeyi nasıl bulacak?

Gösteri mi gelenek mi, endüstri mi yoksa tarih mi?

Avustralya Açık’ın devamını bu gözle izleyelim mi? Bakalım hangi ipuçlarını yakalayacağız?

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aysu Melis Bağlan
Aysu Melis Bağlan
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam