Tenis Nereye Gitmek İstiyor: Avustralya Açık 2025
Tenis Nereye Gitmek İstiyor: Avustralya Açık 2025
Gösteri, gelenek, tarih ve endüstri dörtgeninde tenis nereye gitmek istiyor?
Sharapova, Nadal, Federer ve Williams dönemlerinin çoktan kapanmış olması, tenis endüstrisinin döngüsü hakkında bugünlerde neler düşündürüyor? Gelecek, zaman geçtikçe bugün anlamına gelir ve sanırım tenis endüstrisi bugünün anlamını arıyor.
Farklılığı ve elitliği ile bunca yıldır gurur duyulan tenis ekosisteminde sizce amigo kızları ya da NBA ve Super Bowl’dan alıştığımız şovları göreceğimiz günler yakın mıdır? Ne dersiniz?
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Tenis endüstrisinin "yeni nesil" ve "hareketli" olmaktan ne anladığını ben de bugünlerde daha çok merak ediyorum.
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24 dalın şampiyonu, "bence genç insanlarla daha fazla bağlantı kurmaya ve onları cezbetmeye çalışmalıyız" diye ısrar ederken, şüphesiz en avangard branş olan Avustralya Açık organizasyonu şimdiden animasyonlu ve gerçekçi olanaklar sunuyor.
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