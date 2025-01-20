Tenis Nereye Gitmek İstiyor: Avustralya Açık 2025

Djokovic de bugünlerde arı kovanını karıştırıyor gibi görünüyor. Sporunun temposunu ve gücünü kaybetmemesinde sorumlu hissediyor gibi görünüyor. Günümüz gençliğinin ve yeni izleyicilerin eğlence peşinde olduğu artık bir sır değil.

Tüm içerikleri hızlıca tükettiğimiz şu zamanda, sadece maçların daha uzun ya da daha kısa sürmesi, üç veya beş setlik bitmeyen setler yerine tüm oklar eğlence sektörünü işaret ediyor.

Işıklar, kameralar, mikrofonlar, projektörler, müzik, sanal dünya… Sorun, teknolojinin az ya da çok uygulanmasının, hakemlerin varlığının ya da yokluğunun ya da benim çok sevdiğim spor hukuku çatısı altında mahkemelerin sporun ruhuna uygun hızının çok ötesine geçiyor.