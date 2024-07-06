Temmuz Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Temmuz Ayında Deneyebileceğiniz 11 Farklı Lezzet
Temmuz Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Temmuz Ayında Deneyebileceğiniz 11 Farklı Lezzet
Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Yazın bu sıcak havalarda tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...
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1. Karpuzlu Salata
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2. Şeftalili Dondurma
3. Fesleğenli Domates Mozzarella
4. Şeftali ve Mozzarella Bruschetta
5. Yaban Mersinli Risotto
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6. Zencefilli Şeftali Kompostosu
7. Avokadolu Puding
8. Çikolatalı Nohut Topları
9. Karides ve Ananas Şişleri
10. Kavunlu Gazpacho
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