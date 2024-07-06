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Temmuz Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Temmuz Ayında Deneyebileceğiniz 11 Farklı Lezzet

etiket Temmuz Ayına Özel Yeme İçme Tavsiyeleri: Temmuz Ayında Deneyebileceğiniz 11 Farklı Lezzet

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.07.2024 - 14:01

Her mevsime özel meyve ve sebzelerle farklı yemekler yapılabiliyor. Yazın bu sıcak havalarda tadabileceğiniz farklı yiyecek ve içecekleri sizin için derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

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1. Karpuzlu Salata

1. Karpuzlu Salata

Yazın yemeyi en çok sevdiğimiz şeylerden biri de karpuz. Karpuzu taze peynirle birlikte yemeyi seviyorsanız bunu ayrı ayrı yapmanıza gerek yok! Beyaz peynir ve isterseniz içine nane de koyarak ferahlatıcı bir karpuz salatası yapabilirsiniz.

2. Şeftalili Dondurma

2. Şeftalili Dondurma

Yazın en sevdiğimiz tatlı kesinlikle dondurma oluyor. Haziran’dan sonra birbirinden leziz şeftaliler de tezgahlarda yer alıyor. Bu iki lezzeti birbirine kavuşturmak ise bize kalıyor! Ev yapımı şeftalili dondurma bu sıcaklarda çok iyi gelecektir.

3. Fesleğenli Domates Mozzarella

3. Fesleğenli Domates Mozzarella

Hazırlaması yalnızca birkaç dakikanızı alacak olan bu önerimiz yaz için oldukça ideal! Taze fesleğen, sulu domates ve leziz bir mozzarella ile ara öğünleriniz çok daha keyifli geçecektir. Çünkü bu üçlünün lezzet uyumu gerçekten çok iyi.

4. Şeftali ve Mozzarella Bruschetta

4. Şeftali ve Mozzarella Bruschetta

Bruschetta, leziz bir İtalyan başlangıç yemeği ve evde hazırlamak oldukça basit. Izgara yaptığınız şeftali dilimleri, mozzarella peyniri ve balzamik sirke ile bu lezzeti hızlıca hazırlayabilirsiniz. İster tek başınıza isterseniz de sevdiklerinizle birlikte yiyebilirsiniz. Afiyet olsun!

5. Yaban Mersinli Risotto

5. Yaban Mersinli Risotto

Eğer risotto seviyorsanız bu lezzeti de mutlaka denemeniz gerekiyor! Yok, risotto sevmiyorsanız da tatlı ve tuzlu uyumundan hoşlanıyorsanız yine size bu lezzeti önerebiliriz. Klasik risottoyu yaban mersini ekleyip bu farklı tadı deneyebilirsiniz.

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6. Zencefilli Şeftali Kompostosu

6. Zencefilli Şeftali Kompostosu

Eğer ki evde taze şeftali varsa ne duruyorsunuz, zencefilli şeftali kompostosu yapsanıza! Ancak bu sıradan bir şeftali kompostosu olmayacak tabii ki. İçine taze zencefil de katarak dilerseniz soğuk dilerseniz sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.

7. Avokadolu Puding

7. Avokadolu Puding

Pudingin her halini duyduğunuzu sanıyor olabilirsiniz ama avokadolu pudingi duymuş muydunuz? Eğer duyduysanız bile tatma fırsatınız olmuş muydu? Bu madde avokadolu pudingi denemeniz için bir işaret olabilir! Oldukça sağlıklı bir puding olacağına da şüphe yok.

8. Çikolatalı Nohut Topları

8. Çikolatalı Nohut Topları

Bu lezzetin ismi size garip gelmiş ve “İçinde nohut yoktur herhalde” demiş olabilirsiniz ancak doğru duydunuz, bu tarif gerçekten de nohutla yapılıyor! Haşlanmış nohut, kakao ve bal ile hazırlayabileceğiniz bu toplar gerçekten de protein bombası.

9. Karides ve Ananas Şişleri

9. Karides ve Ananas Şişleri

Bu lezzetimiz ise biraz daha pahalı olabilecek türden. Izgara yaptığınız karides ve ananas dilimlerini şişe dizerek hazırlayabileceğiniz bu tarif ile tatlı ve tuzlu uyumunu en leziz şekilde sağlamış olursunuz.

10. Kavunlu Gazpacho

10. Kavunlu Gazpacho

Bu sefer ise İspanyol mutfağından bir lezzet ile geldik! Gazpacho, taze sebzeden püre halinde pişirilen bir tür çorba. Bu çorbayı tam yazlık havaya büründürmek ise sizin elinizde! Kavun, salatalık ve nane ile hazırlayarak güzel bir soğuk yaz çorbası yapabilirsiniz.

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11. Ananaslı Tavuk Tacos

11. Ananaslı Tavuk Tacos

Tacoyu seviyorsanız bir de bu halini denemenizi öneririz! Izgara tavuk, taze ananas salsa ve avokado ile hazırlayacağınız bu pratik ve mideyi şenlendiren yemeği Temmuz boyunca sık sık yiyeceğinize şüphe yok.

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