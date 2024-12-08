Temizlik Motivasyonunu Artıracak Şey Ne?
Temizlik Motivasyonunu Artıracak Şey Ne?
Üşengeç insanlar bilir ki temizlik yapmak da diğer her şey gibi motivasyon gerektirir...
Peki senin motivasyonunu artıracak şey ne? 🤔
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1. İlk sorumuzla başlayalım; bir parti düzenleyeceksin, evinin temizliği için ne yaparsın?
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2. Hangisi seni daha fazla motive eder?
3. Gereken motivasyonu hangi zaman diliminde buluyorsun genelde?
4. Peki temizlikte senin en büyük yardımcın bunlardan hangisi?
5. Bu temizlik aktivitelerinden birini seçmeni istiyoruz!
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6. Evde boş vaktinde hangisini yapmayı daha çok seversin?
7. Temizlik sırasında en sevmediğin adım hangisi?
8. Son olarak; senin temizlik günün hangisi?
Temizlik ve düzenle gelen o basit mutluluk!
Temizlikten sonra eserini seyretmek!
Arkadaşları eve davet etmek!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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