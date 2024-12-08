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Temizlik Motivasyonunu Artıracak Şey Ne?

etiket Temizlik Motivasyonunu Artıracak Şey Ne?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
08.12.2024 - 11:01

Üşengeç insanlar bilir ki temizlik yapmak da diğer her şey gibi motivasyon gerektirir...

Peki senin motivasyonunu artıracak şey ne? 🤔

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1. İlk sorumuzla başlayalım; bir parti düzenleyeceksin, evinin temizliği için ne yaparsın?

2. Hangisi seni daha fazla motive eder?

3. Gereken motivasyonu hangi zaman diliminde buluyorsun genelde?

4. Peki temizlikte senin en büyük yardımcın bunlardan hangisi?

5. Bu temizlik aktivitelerinden birini seçmeni istiyoruz!

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6. Evde boş vaktinde hangisini yapmayı daha çok seversin?

7. Temizlik sırasında en sevmediğin adım hangisi?

8. Son olarak; senin temizlik günün hangisi?

Temizlik ve düzenle gelen o basit mutluluk!

onedio.com

Temiz ve düzenli bir yaşam alanına sahip olmanın o basit mutluluğunda motivasyon buluyorsun. Senin için temizlik, huzur ve sükunet duygusu getiren terapi gibi bir aktivite. Düzenli bir ortamın getirdiği pozitif enerjiyi kucaklamaya devam et!

Temizlikten sonra eserini seyretmek!

onedio.com

Motivasyonun, temizliğin derinlemesine yapılmasından ve düzenin korunmasından gelen tatmin duygusundan kaynaklanıyor. Çabalarınızın somut sonuçları seni mutlu ediyor ve temiz bir evin manzarası ve kokusu senin en büyük ödülün aslında. Temizlikte titiz yaklaşımın var, böyle devam et.

Arkadaşları eve davet etmek!

onedio.com

Temizlik motivasyonun, temiz bir ortamda gelecekteki eğlence ve rahatlamanın beklentisiyle besleniyor. Temizliği, gelecek aktiviteler için hoş bir alan yaratma aracı olarak görüyorsun. Böylece evine davet ettiğin herkesten 'evin ne kadar temiz' övgüsünü alabiliyorsun. Böyle devam!

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Selluka
Selluka
Onedio Üyesi
Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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