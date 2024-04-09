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Temizlik Bağımlılarını Görür Görmez Şok Edecek 10 Dağınık Ev Fotoğrafı

etiket Temizlik Bağımlılarını Görür Görmez Şok Edecek 10 Dağınık Ev Fotoğrafı

godot
godot - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 14:02

Temizlik bağımlıları bu fotoğrafa bakarken çıldırabilir! 

Hazırsan başlayalım.

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1. Annemin ünlü bir lafı vardır: "Her yer her yerde."

1. Annemin ünlü bir lafı vardır: "Her yer her yerde."

2. Vize haftası benim oda...

2. Vize haftası benim oda...

3. Ev dekorasyonunda kaotik bir stil benimsenmiş.

3. Ev dekorasyonunda kaotik bir stil benimsenmiş.

Gelecekten bir mimari akım 'Kaotizm'

4. Gelecekte Arka Sokaklar 50. sezonunu izliyorum.

4. Gelecekte Arka Sokaklar 50. sezonunu izliyorum.

5. Sezon sonu indirimleri başlamış.

5. Sezon sonu indirimleri başlamış.
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6. Maks erkek çocuğu titizliği.

6. Maks erkek çocuğu titizliği.

7. Yemeği biraz fazla kaçırmışım...

7. Yemeği biraz fazla kaçırmışım...

8. Fotoğraftaki insanı bulabilecek misiniz?

8. Fotoğraftaki insanı bulabilecek misiniz?

9. Bugün de dışarıdan söyleyelim...

9. Bugün de dışarıdan söyleyelim...

10. Kendi içinde bir düzeni var diyebilir miyiz?

10. Kendi içinde bir düzeni var diyebilir miyiz?
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