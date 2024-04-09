Temizlik Bağımlılarını Görür Görmez Şok Edecek 10 Dağınık Ev Fotoğrafı
Temizlik Bağımlılarını Görür Görmez Şok Edecek 10 Dağınık Ev Fotoğrafı
Temizlik bağımlıları bu fotoğrafa bakarken çıldırabilir!
Hazırsan başlayalım.
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1. Annemin ünlü bir lafı vardır: "Her yer her yerde."
2. Vize haftası benim oda...
3. Ev dekorasyonunda kaotik bir stil benimsenmiş.
4. Gelecekte Arka Sokaklar 50. sezonunu izliyorum.
5. Sezon sonu indirimleri başlamış.
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6. Maks erkek çocuğu titizliği.
7. Yemeği biraz fazla kaçırmışım...
8. Fotoğraftaki insanı bulabilecek misiniz?
9. Bugün de dışarıdan söyleyelim...
10. Kendi içinde bir düzeni var diyebilir miyiz?
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