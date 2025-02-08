Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?

Temizlik konusundaki disiplin ve düzen anlayışın Tokyo’nun ünlü düzenini hatırlatıyor. Her şeyin yerli yerinde olması senin için önemli. Bulaşıklar hemen yıkanır, tozlar saklanacak yer bulamaz. Belki de evinin her köşesini kontrol etmek senin için bir alışkanlık haline geldi. Ancak bu tempoda bazen kendini yormamak da önemli. Örneğin, haftada bir günü dinlenme günü ilan edip sadece temel işleri yapmayı deneyebilirsin. Ya da misafir geldiğinde “Bu kadar titiz olmasam da olur.” deyip rahatlamak iyi gelebilir. Unutma: Evinin seni mutlu etmesi en önemlisi. 😊