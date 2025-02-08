Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?
Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?
Temizlik alışkanlıkların hangi şehrin insanı olduğunu ele veriyor! Kendini düşündüğün şehrin insanı olarak görebilirsin ama biz hangi şehrin insanı olduğunu düşünüyoruz, bilmek ister misin?
O halde teste başla!
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Sabah uyandın ve mutfak dünkü yemekten sonra dağınık. İlk düşüncen ne olur?
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Çok güzel bir yemek yerken üzerine yağ damladı ve en sevdiğin kıyafetindi... Ne yaparsın?
Biri "Evin biraz dağınık görünüyor." diyorsa evin aslında nasıl bir haldedir?
Sence sen temizlik konusunda geçinilmesi zor biri misin?
Aniden misafir geleceğini öğrendin. İlk hamlen ne olur?
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Bize bir oda kokusu seçer misin?
Az kaldı! Titizliğine çok güvendiğin misafirlerin evden ayrıldıktan sonra tuvaleti yine de temizler misin?
Son sorudayız! Çocukken odanı nasıl toplardın?
Tokyo!
Viyana!
Amsterdam!
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