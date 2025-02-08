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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrinin İnsanısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 12:46

Temizlik alışkanlıkların hangi şehrin insanı olduğunu ele veriyor! Kendini düşündüğün şehrin insanı olarak görebilirsin ama biz hangi şehrin insanı olduğunu düşünüyoruz, bilmek ister misin?

O halde teste başla!

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Sence sen temizlik konusunda geçinilmesi zor biri misin?

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Az kaldı! Titizliğine çok güvendiğin misafirlerin evden ayrıldıktan sonra tuvaleti yine de temizler misin?

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Tokyo!

Tokyo!

Temizlik konusundaki disiplin ve düzen anlayışın Tokyo’nun ünlü düzenini hatırlatıyor. Her şeyin yerli yerinde olması senin için önemli. Bulaşıklar hemen yıkanır, tozlar saklanacak yer bulamaz. Belki de evinin her köşesini kontrol etmek senin için bir alışkanlık haline geldi. Ancak bu tempoda bazen kendini yormamak da önemli. Örneğin, haftada bir günü dinlenme günü ilan edip sadece temel işleri yapmayı deneyebilirsin. Ya da misafir geldiğinde “Bu kadar titiz olmasam da olur.” deyip rahatlamak iyi gelebilir. Unutma: Evinin seni mutlu etmesi en önemlisi. 😊

Viyana!

Viyana!

Temizlik konusunda dengeli ve pratik bir yaklaşımın var, tıpkı Viyana’nın zarif ama rahat havası gibi. İhtiyaç anında harekete geçiyorsun ancak “mükemmel” için kendini zorlamıyorsun. Çamaşırları katlamak, toz almak gibi işleri genelde planlı yapıyorsun ama ara sıra “Bugünlük bu kadar.” deyip kendine izin veriyorsun. Belki bir Viyana kahvesi eşliğinde temizliği kısa tutmayı deneyebilirsin. Ya da haftada bir “mini temizlik molası” verip sadece bir odaya odaklanarak iş yükünü hafifletebilirsin. Önemli olan kendi ritmini korumak!

Amsterdam!

Amsterdam!

Rahat ve özgür tavrın Amsterdam’ın enerjisine çok yakışıyor! Temizlik senin için “acil” bir mesele değil; dağınıklık arttığında harekete geçiyorsun, ama genelde “Nasılsa hallederim.” diyerek rahat davranıyorsun. Belki bisikletine atlayıp marketten yeni bir temizlik ürünü almak motive edici olabilir. Ya da her sabah 5 dakikanı sadece yatağını toplamaya ayırarak küçük bir düzen alışkanlığı edinebilirsin.

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Ma Belle
Ma Belle
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