Temizlik Anlayışına Göre Hangi Döneme Aitsin?

Temizlik anlayışına göre sen belki de gelmiş geçmiş en renkli dönem olan 90'lara aitsin. Duygularınla hareket ediyorsun. Senin hissettiğin her şey gerçek. Uçlarda yaşamayı seviyorsun. Eğer temizlik yapılacaksa onun da en güzelini sen yaparsın. Takarsın kulaklığını, açarsın bir Spice Girls albümü temizlik bitene kadar hiç durmazsın.