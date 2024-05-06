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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Döneme Aitsin?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Döneme Aitsin?

godot
godot - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 09:31

Herkesin temizlik alışkanlığı aynı yıla ait değil. Kimisi gelecekte yaşıyor, kimisi de geçmişte. Peki sen hangi döneme aitsin?

Öğrenmek için haydi teste.

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1. Hadi başlayalım. Temizlik senin için nedir?

2. Temizlik yapmadan en fazla kaç gün durabilirsin?

3. Evin temiz değilse ruh halin nasıldır?

4. Genelde günün hangi vaktinde temizlik yaparsın?

5. Temizlik sonrası yapmayı en sevdiğin şey nedir?

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6. Kendini titiz biri olarak görüyor musun?

7. Son olarak şunu söyle bize: Hangisiyle temizlik yapmayı daha çok seviyorsun?

7. Son olarak şunu söyle bize: Hangisiyle temizlik yapmayı daha çok seviyorsun?
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Sen 70'lere aitsin!

Temizlik anlayışın gösteriyor ki sen 70'lere aitsin. Çünkü çoook enerjiksin. Gece gündüz demeden temizlik yapabilirsin. Senin için durmak diye bir şey yok. Çünkü hareket etmek istiyorsun. Sana enerji veren şey hareketin kendisi. Seni dört duvar arasına kapatmak imkansız...

Sen 90'lara aitsin!

Temizlik anlayışına göre sen belki de gelmiş geçmiş en renkli dönem olan 90'lara aitsin. Duygularınla hareket ediyorsun. Senin hissettiğin her şey gerçek. Uçlarda yaşamayı seviyorsun. Eğer temizlik yapılacaksa onun da en güzelini sen yaparsın. Takarsın kulaklığını, açarsın bir Spice Girls albümü temizlik bitene kadar hiç durmazsın.

Sen geleceğe aitsin!

Senin temizlik anlayışın çağımızın çooook ötesinde. Gelecekten gelmiş bir zaman yolcusu gibi takılıyorsun aramızda. Bu pratik zeka, bu teknolojik verimlilik sanki günümüze ait değil gibi. Bütün dünya olarak seni yakalamaya çalışıyoruz resmen...

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