Temizlik Anlayışına Göre Hangi Döneme Aitsin?
Temizlik Anlayışına Göre Hangi Döneme Aitsin?
Herkesin temizlik alışkanlığı aynı yıla ait değil. Kimisi gelecekte yaşıyor, kimisi de geçmişte. Peki sen hangi döneme aitsin?
Öğrenmek için haydi teste.
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1. Hadi başlayalım. Temizlik senin için nedir?
2. Temizlik yapmadan en fazla kaç gün durabilirsin?
3. Evin temiz değilse ruh halin nasıldır?
4. Genelde günün hangi vaktinde temizlik yaparsın?
5. Temizlik sonrası yapmayı en sevdiğin şey nedir?
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6. Kendini titiz biri olarak görüyor musun?
7. Son olarak şunu söyle bize: Hangisiyle temizlik yapmayı daha çok seviyorsun?
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